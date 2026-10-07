Беларусь рассчитывает укрепить сотрудничество в Туркменистаном в социальной сфере и медицине

7 октября, Аваза /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает укрепить сотрудничество с Туркменистаном в социальной сфере и медицине. Об этом заявила журналистам вице-премьер Наталья Петкевич по итогам встречи с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Батыром Маммедовым, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ходе переговоров мы обсудили наиболее актуальные вопросы в социальной сфере. Это не совсем видно, но у нас очень хороший трек и хорошая история двусторонних взаимоотношений в этой области. Туркменские коллеги выразили благодарность за помощь, которую оказывает наша страна при подготовке туркменских специалистов. Мы вышли на очень хороший уровень - в Беларуси получают высшее образование по различным специальностям порядка 9,5 тыс. туркменских студентов. Наше образование очень котируется", - сказала Наталья Петкевич.

Например, в Туркменистане работает много медиков, которые получили образование в Беларуси. Присутствовавший на встрече вице-премьеров представитель Минздрава Туркменистана подтвердил, что прошедшие подготовку в Беларуси специалисты очень ценятся. Например, в Туркменистане работает много медиков, которые получили образование в Беларуси. Присутствовавший на встрече вице-премьеров представитель Минздрава Туркменистана подтвердил, что прошедшие подготовку в Беларуси специалисты очень ценятся.





По словам вице-премьера, у двух стран достаточно хорошая история взаимоотношений и по линии министерств здравоохранения. "Мы поставляем сюда фармпродукцию. Тем не менее, есть те направления, которые нам бы хотелось еще продвинуть. Поэтому на встрече я предложила посмотреть новые позиции в области фарминдустрии, производства медицинской техники и изделий медназначения, которыми мы сегодня действительно можем гордиться. И освоенные нами медицинские технологии, многие из которых уникальны", - поделилась подробностями Наталья Петкевич.

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Фото Максима Гучека