8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь призывает Европу остановиться, чтобы мир избежал худшего сценария. Такое мнение высказал главный редактор журнала "Национальная оборона" (Россия) Игорь Коротченко в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
Игорь Коротченко отметил, что в нынешней ситуации, которая складывается в мире, Беларусь призывает европейские элиты остановиться и начать диалог, чтобы не допустить эскалации и избежать худших сценариев. Соответствующий месседж, напомнил эксперт, был озвучен главой белорусского государства на Минской международной конференции по евразийской безопасности.
"При этом должен сказать, что это выступление не просто политика, а практика: по своему политическому опыту Лукашенко на порядок, на голову опережает любых представителей западного истеблишмента. Это человек, который пережил очень много критических ситуаций, включая и попытку государственного переворота руками западных стран, и тем не менее выстоял, отстоял интересы белорусского народа и государства", - заявил Игорь Коротченко.
По его словам, сейчас самое главное - остановить мир от сползания в третью мировую войну. В этом плане Игорь Коротченко подчеркнул усилия Беларуси, направленные на деэскалацию ситуации в регионе.-0-
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Общество
08 ноября 2026, 21:37
Беларусь призывает Европу остановиться, чтобы мир избежал худшего сценария - Коротченко
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