26 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не эскалирует обстановку, а обеспечивает свою обороноспособность. Таким мнением о защите границ государства и его интересов поделился депутат Палаты представителей Национального собрания, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Руслан Шкодин после выхода интервью главы государства Александра Лукашенко французскому изданию Le Point, сообщает БЕЛТА.





Руслан Шкодин подчеркнул, что это интервью - возможность донести позицию Президента и белорусского народа до руководства и жителей стран Запада в условиях искусственно созданных информационных барьеров. Депутат выделил три ключевых посыла. "Первое - это то, что Республика Беларусь не эскалирует обстановку, а обеспечивает свою обороноспособность. Не секрет, что в западном информационном пространстве нашу страну уже давно упорно пытаются представить агрессором, источником угрозы. И конечно же, основанием для этого называют наши союзнические отношения с Россией, общее оборонное пространство, совместную группировку войск (сил). В беседе с французским журналистом этот домысел был разрушен. Президент всегда говорил, что вся военная организация нашего государства - от пограничной службы и до сил реагирования - выстроена исключительно для защиты собственных рубежей. Очевидно, что армия существует, чтобы защищать свой народ. Сложно что-то этому противопоставить. У нас нет никаких ударных кулаков, как было сказано. Мы не планируем и не отрабатываем в ходе учений и тренировок наступательные действия на территории других государств. При этом, как обратил внимание Президент, по периметру Беларуси уже не один год (и даже до конфликта в Украине) постоянно наращивается иностранное военное присутствие. В связи с этим глава государства подчеркнул, что наша главная задача - обеспечить мир на белорусской земле и любой ценой противодействовать агрессии. Мы придерживаемся логики стратегического сдерживания, а не нападения", - акцентировал внимание Руслан Шкодин.





Тема размещения на нашей территории тактического ядерного оружия также постоянно вызывает спекуляции, отметил он. "Александр Григорьевич в очередной раз подчеркнул, что мы содержим этот арсенал не как наступательный и не как инструмент шантажа, поскольку не добиваемся таким образом каких-то внешнеполитических целей, а как страховочный механизм", - пояснил парламентарий.





Руслан Шкодин остановился и на взаимоотношениях Беларуси с Россией. "Президент четко заявил, что глава Российской Федерации никогда не предлагал Беларуси вступить в войну, рассматривая специальную военную операцию как внутреннее дело России. Об этом говорится уже не в первый раз. Несмотря на статус Союзного государства, общее оборонное пространство и глубокую интеграцию, Беларусь остается независимой страной. И тот факт, что мы не участвуем в боевых действиях, - самое яркое тому подтверждение. Мы честно выполняем свои союзнические обязательства и несем важную миротворческую миссию, на нашей территории проходят переговоры и обмен пленными", - сказал он.





Депутат считает, что рано или поздно переговоры о безопасности в Европе состоятся - сейчас об этом говорят все. В интервью прозвучала простая истина, которую на Западе понимают, но не хотят признавать: никакого прочного мира в Европе без учета мнения интересов и Беларуси, и России быть не может. "Нас часто упрекают за сильную президентскую вертикаль. Но в нынешней ситуации, когда вокруг все полыхает, несмотря на то, что активизировались разговоры о мире, устойчивость нашей системы позволила и позволяет Беларуси сохранять мир и стабильность. У нас работают заводы, убирается урожай, дети спокойно ходят в школу, все занимаются своим делом", - добавил Руслан Шкодин.





Он также напомнил о неизменной позиции Президента: необходимо вести переговоры, Беларусь всегда открыта к равноправному и взаимоуважительному диалогу. "Без какой-либо постановки нам задач, без шантажа нашей страны. Чтобы интересы нашего государства и белорусского народа при любом диалоге учитывались. Беларусь готова к честному, равноправному диалогу и с Европой, и с другими странами. Разговаривать с нами с позиции силы бесполезно. Это мы доказали уже тем, что достойно преодолеваем все провокации - начиная от информационной войны и заканчивая введением санкций. Участниками этого диалога должны стать все страны, заинтересованные в общей безопасности. Как именно будут приниматься решения - большинством голосов или в каком-то ином формате - вопрос открытый, но мы не можем позволить, чтобы нашу судьбу решали без нас. При этом Россия, будем откровенны, ничего не диктует - она лишь добивается соблюдения тех договоренностей, которые были достигнуты после распада СССР", - подытожил парламентарий.-0-