Российская сторона передала украинской 250 тел погибших, Украина - 22.
Беларусь неизменно придерживается миролюбивой позиции и демонстрирует миротворческую политику, создавая необходимые условия для диалога сторон конфликта, а также оказывая содействие в обеспечении гуманитарных маршрутов, в вопросах воссоединения семей, обмена военнопленными, телами погибших военнослужащих.
Уже свыше 70 гуманитарных обменных миссий проведено в Беларуси. Одна из крупнейших операций - по эвакуации жителей прифронтового города Алешки, состоявшаяся в Гомельском регионе в конце октября.-0-
Фото Марины Васильевой