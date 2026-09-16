Беларусь поделится с Башкортостаном опытом подготовки кадров для ЖКХ

Стороны будут совместно работать над повышением квалификации специалистов, обмениваться передовыми практиками управления и внедрять современные образовательные стандарты в сферу ЖКХ.
Директор центра "Жилком" Екатерина Горбачева добавила, что подписанные документы положат основу для взаимного сотрудничества по подготовке кадров между дружественными странами. "Мы хотим и можем поделиться опытом, который наработали в системной подготовке кадров для отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Для Башкортостана наш опыт в настоящее время показался интересным и мы готовы делиться им на международной арене", - сказала она.
Белорусская сторона заинтересована в получении опыта России по внедрению в процессы искусственного интеллекта, информационных технологий, новаций в технических характеристиках обслуживания зданий.
Руководитель АНО "Умные технологии развития общества" Наргис Джураева дополнила: "Мы хотели бы внедрить белорусский опыт у себя и поделиться своими технологиями, чтобы сотрудничество было плодотворным и практическим".-0-