4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует увеличить число совместных научно-технических разработок с Китаем, в том числе реализовывать больше флагманских проектов. Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Денис Коржицкий, передает корреспондент БЕЛТА.





Партнерство с Китаем вышло на новый уровень, выполняется Директива "О практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой". Отдельное место в этой директиве уделено сотрудничеству в научно-технической сфере. "Например, конкурс совместных научно-технических проектов мы проводили один раз в два года. Всегда было около 100 заявок, отбирали около 20 проектов. Теперь мы уже планируем этот конкурс проводить ежегодно. Соответственно, число разработок планируем увеличить. Также мы реализовали инструмент флагманских проектов, сейчас реализуется три. Их результатом станет непосредственное внедрение совместных разработок на предприятиях реального сектора, то есть бесшовная связь науки и производства", - обозначил Денис Коржицкий.





На прошлой неделе состоялось заседание Комиссии по научно-техническому сотрудничеству с Китаем. "Мы также наметили перспективы сотрудничества на региональном уровне. Дело в том, что в Китае, в отличие от нас, наука развивается на местном уровне. У каждой провинции свои подходы к регулированию деятельности, обеспечивающей разработку новых объектов промышленной собственности и их трансфер в реальный сектор. Мы планируем больше развить региональное направление, вовлечь наши области. За счет этого увеличится приток заявок на конкурс - на наш взгляд, должно быть не менее 300. Что касается флагманских проектов с Китаем, планируем отобрать около десяти в этом году", - поделился планами председатель ГКНТ.





Еще один пример сотрудничества с Китаем - строительство завода в Ганцевичах по производству препаратов из плазмы крови. "Это результат сотрудничества ученых наших стран, которые совместно доработали китайскую технологию для того, чтобы ее можно было реализовать на нашей территории. Закончилось это строительством целого завода. Это новое направление для Беларуси, как и новые рынки сбыта. То есть в первую очередь это потребность нашей страны, но эта продукция востребована и для поставок на экспорт", - подчеркнул Денис Коржицкий.





Государственный комитет по науке и технологиям обеспечивает также представление белорусской научно-технической продукции на выставках по всему миру. В частности, коллективный раздел отечественных научно-технических разработок будет представлен на Китайской международной выставке импорта, которая пройдет 5-10 ноября в Шанхае. Выставка станет площадкой для демонстрации достижений, а также для поиска новых партнеров и открытия перспективных рынков для белорусских инноваций.





Кроме того, развивается глубокое и разностороннее сотрудничество в научно-технической сфере с Россией. "Основной инструментарий - это совместные научно-технические проекты, кроме того, развивается сотрудничество на региональном уровне. Например, с Санкт-Петербургом у нас отдельный конкурс научно-технических разработок. Налажено и взаимодействие на уровне корпораций, например, с "Росатомом" есть отдельный план сотрудничества, в соответствии с которым уже создан Центр аддитивных технологий, кроме того, есть ряд наработок по внедрению технологий ядерной медицины, технологий по производству и использованию в промышленности накопителей энергии для электротранспорта. Самый главный вектор - это научно-техническое сотрудничество на уровне Союзного государства. Уже реализовано более 60 программ, результатом которых стало создание уникальных информационных технологий. Например, суперкомпьютер "СКИФ", созданный для ускорения вычислений, технологии применения стволовых клеток. Развивается и сотрудничество в космической сфере, которое позволяет осуществлять дистанционное зондирование Земли. Кроме того, учреждены премии Союзного государства. Это форма поощрения именно совместной научно-технической деятельности", - отметил председатель ГКНТ.





Совместно с Россией реализован проект, который позволил разработать импланты для бедренной кости, которые нужны детям, страдающим церебральным параличом. Уже выполнено шесть таких операций. Стоимость имплантов в 2-2,5 раза ниже, чем мировых аналогов. Кроме того, БГУИР совместно с российскими коллегами создал технологический задел для производства нового уровня микродисплеев, которые могут использоваться в приборах дополненной реальности и другой технике.





"Развитие современных высоких технологий, будь то микроэлектроника, авиастроение и многие другие, невозможно силами только одной страны. Необходимо международное взаимодействие в научно-технической сфере. Что касается Беларуси, нужно отметить, что мы сотрудничаем более чем с 50 странами мира в сфере научно-технической деятельности. В этом году география нашего сотрудничества расширилась. Мы заключили на уровне постановления Совмина межправительственное соглашение по сотрудничеству в научной деятельности с Алжиром. А наиболее глубокое и активное сотрудничество у нас с шестью странами - Россия, Китай, Индия, Турция, Монголия, Узбекистан. Мы уже взаимодействуем не только на уровне обмена опытом, поиска каких-то решений, совместных направлений для исследований, но и на проектном уровне, где результатом становятся конкретные разработки. В 2026 году совместных проектов было 45 в различных направлениях - это биофармацевтика, здравоохранение, медицинские изделия, космос, химическое производство, металлургия и другие", - сказал Денис Коржицкий.





По завершившимся проектам было разработано 28 новшеств. Более половины из этих новшеств относятся к объектам промышленной собственности. Были разработаны новые виды оборудования, методики, технологии производства различных изделий, промышленные образцы. Эти разработки подлежат коммерциализации, патентованию и использованию в реальном секторе экономики.-0-