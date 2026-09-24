24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует расширять сотрудничество с Узбекистаном и Таджикистаном в сфере туризма. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму по итогам встречи в Душанбе директора агентства Кирилла Машарского с заместителем председателя комитета по развитию туризма при правительстве Таджикистана Зиёдулло Салимзодой и заместителем председателя комитета по туризму Узбекистана Санджаром Таджиевым.
Беларусь приняла участие в обсуждении актуальных вопросов развития туризма на пространстве СНГ. На встрече рассмотрели расширение контактов между туроператорами трех стран для увеличения взаимного туристического потока. Стороны подчеркнули, что для перевода сотрудничества в практическое русло необходимо использовать такие инструменты, как взаимные инфотуры и презентации, B2B-встречи. Также важно совместное участие в международных туристических выставках.
Стороны заявили о готовности продолжать регулярный диалог между представителями частного сектора, разрабатывать новые инициативы и обеспечивать их практическую реализацию.
Кирилл Машарский также провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Таджикистане Александром Худолеевым и посетил санаторий "Шохамбари", чтобы изучить опыт Таджикистана в развитии санаторно-курортной отрасли.-0-
Общество
24 сентября 2026, 12:27
Беларусь планирует расширять сотрудничество с Узбекистаном и Таджикистаном в сфере туризма
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