4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует привлекать больше туристов из Мьянмы. Об этом шла речь во время двусторонней встречи представителей туристической сферы Беларуси и Республики Союз Мьянма в Национальном агентстве по туризму, сообщили БЕЛТА в агентстве.



Стороны презентовали туристические возможности обеих стран и обсудили конкретные шаги по взаимному продвижению туристических направлений. Отдельное внимание было уделено привлечению в Беларусь туристических групп, представленных выходцами из материкового Китая, которые постоянно проживают в Мьянме и проявляют интерес к поездкам в нашу страну.



Мьянманская делегация отметила привлекательность Беларуси для туристов из Мьянмы как оригинальной и самобытной страны.



Развитию туристического обмена и расширению прямых контактов между Беларусью и Мьянмой способствуют взаимный безвизовый режим, вступивший в силу в июле текущего года и запуск прямого рейса по маршруту Минск - Бангкок авиакомпании "Белавиа", который открывает новые возможности для выстраивания логистики туристических путешествий в обоих направлениях.



Делегация, в состав которой вошли представители Министерства отелей и туризма Мьянмы, Мьянманской ассоциации отельеров и туроператоры, посещает Беларусь во время ознакомительного тура. Его организовали Национальное агентство по туризму при поддержке Посольства Беларуси в Социалистической Республике Вьетнам.



Гости уже познакомились с Мирским и Несвижским замками, Минским тракторным заводом, гостиничной инфраструктурой столицы, Большим театром оперы и балета.



Во время посещения МТЗ впечатление на гостей произвели масштабы производства, возможности предприятия и качество белорусских тракторов.-0-