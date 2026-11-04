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Беларусь планирует привлекать больше туристов из Мьянмы

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
04 ноября 2026, 07:38

Беларусь планирует привлекать больше туристов из Мьянмы

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует привлекать больше туристов из Мьянмы. Об этом шла речь во время двусторонней встречи представителей туристической сферы Беларуси и Республики Союз Мьянма в Национальном агентстве по туризму, сообщили БЕЛТА в агентстве.

Стороны презентовали туристические возможности обеих стран и обсудили конкретные шаги по взаимному продвижению туристических направлений. Отдельное внимание было уделено привлечению в Беларусь туристических групп, представленных выходцами из материкового Китая, которые постоянно проживают в Мьянме и проявляют интерес к поездкам в нашу страну.

Мьянманская делегация отметила привлекательность Беларуси для туристов из Мьянмы как оригинальной и самобытной страны.

Развитию туристического обмена и расширению прямых контактов между Беларусью и Мьянмой способствуют взаимный безвизовый режим, вступивший в силу в июле текущего года и запуск прямого рейса по маршруту Минск - Бангкок авиакомпании "Белавиа", который открывает новые возможности для выстраивания логистики туристических путешествий в обоих направлениях.

Делегация, в состав которой вошли представители Министерства отелей и туризма Мьянмы, Мьянманской ассоциации отельеров и туроператоры, посещает Беларусь во время ознакомительного тура. Его организовали Национальное агентство по туризму при поддержке Посольства Беларуси в Социалистической Республике Вьетнам. 

Гости уже познакомились с Мирским и Несвижским замками, Минским тракторным заводом, гостиничной инфраструктурой столицы, Большим театром оперы и балета. 

Во время посещения МТЗ впечатление на гостей произвели масштабы производства, возможности предприятия и качество белорусских тракторов.-0-
Теги
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