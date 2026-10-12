Беларусь планирует гармонизировать 65% нацстандартов с международными к концу года

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Специалисты организаций Госстандарта участвуют в 195 технических комитетах и подкомитетах Международной организации по стандартизации (ISO) и 93 комитетах и подкомитетах Международной электротехнической комиссии. "За два года специалисты нашей страны расширили участие в 11 технических комитетах Международной организации по стандартизации. Правильное применение стандартов способствует эффективному управлению, повышению экономической эффективности государственной политики. Поэтому Госстандарт разработал для организаций памятку по комплексному внедрению опережающих стандартов, которая будет таким подспорьем: от планирования работ до финального этапа подтверждения готовности предприятий, организаций работать по новым нормам", - пояснила начальник управления технического нормирования и стандартизации.
Кроме того, в Союзном государстве подписано и реализуется шесть планов стандартизации в сфере детского питания, энергосбережения, грузовых автомобилей, станков, электробусов, а также в сфере сверхвысокочастотной микроэлектроники, по которым предусматривается разработка 261 стандарта на период до 2030 года. "Разработка стандартов направлена на обеспечение продзамещения продукции, создание единой нормативной базы и технологического суверенитета в отраслях, представляющих взаимный интерес, устранение барьеров торговли и защиты рынка Союзного государства от некачественной продукции", - резюмировала она.-0-