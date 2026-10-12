Беларусь планирует гармонизировать 65% нацстандартов с международными к концу года

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень гармонизации госстандартов с международными в Беларуси планируют довести до 65% по итогам 2026 года. Сегодня он составляет 63%. Об этом рассказала начальник управления технического нормирования и стандартизации Госстандарта Оксана Гришкевич на пресс-конференции, приуроченной ко Дню стандартизации, передает корреспондент БЕЛТА.Оксана Гришкевич отметила, что в стране сегодня действует более 32,6 тыс. государственных стандартов. Приоритетность использования международных стандартов является одним из принципов, определенных законом "О техническом нормировании и стандартизации". "Беларусь является полноправным членом Международной организации по стандартизации (ISO), Международной электротехнической комиссии. Это позволяет нам оказывать влияние на требования разрабатываемых международных стандартов, внедрять передовые международные технологии, необходимые промышленности, экономике нашей страны", - отметила она.Специалисты организаций Госстандарта участвуют в 195 технических комитетах и подкомитетах Международной организации по стандартизации (ISO) и 93 комитетах и подкомитетах Международной электротехнической комиссии. "За два года специалисты нашей страны расширили участие в 11 технических комитетах Международной организации по стандартизации. Правильное применение стандартов способствует эффективному управлению, повышению экономической эффективности государственной политики. Поэтому Госстандарт разработал для организаций памятку по комплексному внедрению опережающих стандартов, которая будет таким подспорьем: от планирования работ до финального этапа подтверждения готовности предприятий, организаций работать по новым нормам", - пояснила начальник управления технического нормирования и стандартизации.Кроме того, в Союзном государстве подписано и реализуется шесть планов стандартизации в сфере детского питания, энергосбережения, грузовых автомобилей, станков, электробусов, а также в сфере сверхвысокочастотной микроэлектроники, по которым предусматривается разработка 261 стандарта на период до 2030 года. "Разработка стандартов направлена на обеспечение продзамещения продукции, создание единой нормативной базы и технологического суверенитета в отраслях, представляющих взаимный интерес, устранение барьеров торговли и защиты рынка Союзного государства от некачественной продукции", - резюмировала она.-0-