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Беларусь - первая. Представительница Китая рассказала, в чем именно

Опубликовано:

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Общество
03 ноября 2026, 21:13

Беларусь - первая. Представительница Китая рассказала, в чем именно

Хуэйжун Чжао
Хуэйжун Чжао
Хуэйжун Чжао
3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роль женщин в развитии белорусско-китайского сотрудничества очень велика. Такую точку зрения выразила заместитель директора Китайско-белорусского аналитического центра развития Китайской академии общественных наук Хуэйжун Чжао на сессии "Роль женщин в укреплении международного мира и безопасности. От гендерного равенства к устойчивому развитию" IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сессии мы обсуждаем тему женской парламентской дипломатии, и первая, о ком я хочу сказать, это Наталья Кочанова, председатель Совета Республики. Как у ученого, постоянно изучающего Беларусь и Евразию, ее визит в Китай в 2024 году у меня оставил глубокое впечатление. Во время визита состоялось первое заседание Комиссии по сотрудничеству законодательных органов Беларуси и Китая, что значительно продвинуло взаимодействие законодательных органов двух стран и стало новой опорой для всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, - подчеркнула Хуэйжун Чжао. - Я хочу обратить внимание, что Наталья Кочанова - героиня книги "Судьбы женщин - судьба единой Беларуси", которую написала заслуженный деятель культуры, заместитель председателя общества дружбы "Беларусь - Китай" Алина Гришкевич. Она о семи белорусских женщинах с уникальными судьбами. Книга была опубликована при поддержке посольства Китая в Беларуси и стала результатом гуманитарного обмена между странами. Я также написала множество статей о Беларуси и переводила, опубликовала в Китае первую книгу об истории Беларуси".

"Когда говорят о китайско-белорусском сотрудничестве, многие, наверное, не знают, что Беларусь занимает в нем много первых мест. Беларусь стала первой европейской страной, подписавшей соглашение о совместном строительстве инициативы "Один пояс, один путь", первой страной в Евразии, которая определила китайский юань в качестве резервной валюты, первой страной, предоставившей гражданам Китая безвизовый режим, достигшей взаимного признания стандартов сельскохозяйственной продукции с Китаем, первой страной в Евразии, подписавшей соглашение о торговле услугами и инвестициях с Китаем, а также первой страной в Евразии, подписавшей конвенцию о Международном арбитражном суде", - привела примеры китайская гостья. 

Заместитель директора также коснулась темы Китайско-белорусского индустриального парка" Великий камень": "Это зарубежная зона экономического сотрудничества Китая с наибольшей планируемой площадью, наибольшим масштабом строительства, наивысшим уровнем кооперации и наибольшим ожидаемым объемом инвестиций. Он является как образцовым проектом китайско-белорусского сотрудничества, так и знаковым объектом "Одного пояса, одного пути". И подобных результатов много".-0-
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