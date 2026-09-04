Беларусь остается одной из самых читающих стран - депутат





По его словам, такого результата в эпоху засилья современных информационных технологий удалось добиться благодаря постоянной работе государства и общественных организаций. "К примеру, проведение Дня белорусской письменности в регионах позволяет найти новых авторов. В нашей стране очень активно литературой интересуются дети и молодежь. Конечно, в подростковом возрасте юные граждане больше увлекаются фэнтези и женскими романами. Но я вижу и большой интерес к поэтическому слову. Это не может не радовать. На последней книжной выставке, которая проходила в Минске, было очень много молодых людей. Они интересовались новинками литературы, покупали книги, участвовали в мероприятиях. Это очень важно, потому что за ними будущее", - рассказал Валентин Семеняко.

Лауреат Национальной литературной премии, член Союза писателей Беларуси Наум Гальперович подчеркнул, что молодые авторы, которые приходят в литературу, прекрасно владеют белорусским языком. "Они развивают белорусскую литературу и будем надеяться, что они создадут прекрасные произведения, которые будут рассказывать миру о Беларуси", - добавил он. Лауреат Национальной литературной премии, член Союза писателей Беларуси Наум Гальперович подчеркнул, что молодые авторы, которые приходят в литературу, прекрасно владеют белорусским языком. "Они развивают белорусскую литературу и будем надеяться, что они создадут прекрасные произведения, которые будут рассказывать миру о Беларуси", - добавил он.

Анатолий Матвиенко, начальник Центра поддержки литературы Белорусского союза писателей отметил, что сегодня перед современными авторами стоит еще одна задача - взаимодействие с искусственным интеллектом. Он рассказал, что пока качество книг, созданных при помощи искусственного интеллекта, довольно низкое, но они уже успели потеснить на российском и западном рынке книги, которые написаны человеком. "Сейчас мы находимся в довольно сложной ситуации, когда мы должны научиться правильно использовать искусственный интеллект в качестве помощника для написания книг, а не растить из него нашего соперника. Это все-таки тот случай, когда человек, конкурируя с машиной, должен победить", - подчеркнул он.-0- Анатолий Матвиенко, начальник Центра поддержки литературы Белорусского союза писателей отметил, что сегодня перед современными авторами стоит еще одна задача - взаимодействие с искусственным интеллектом. Он рассказал, что пока качество книг, созданных при помощи искусственного интеллекта, довольно низкое, но они уже успели потеснить на российском и западном рынке книги, которые написаны человеком. "Сейчас мы находимся в довольно сложной ситуации, когда мы должны научиться правильно использовать искусственный интеллект в качестве помощника для написания книг, а не растить из него нашего соперника. Это все-таки тот случай, когда человек, конкурируя с машиной, должен победить", - подчеркнул он.-0-

Фото Сергея Шелега Фото Сергея Шелега

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь остается одной из самых читающих стран. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Валентин Семеняко во время Международного круглого стола "Художественное слово - гуманитарный мост мира и добрососедства между народами и странами", передает корреспондент БЕЛТА.