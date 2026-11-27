27 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь обладает передовыми компетенциями и наработками в лечении онкологических заболеваний и готова делиться ими со странами СНГ. Об этом заявила журналистам вице-премьер Беларуси Наталья Петкевич в Москве на полях заседания Экономического совета СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.Наталья Петкевич принимает участие в заседании в качестве национального координатора Республики Беларусь по вопросам СНГ и члена Экономического совета Содружества. Один из вопросов в повестке заседания - утверждение плана мероприятий по реализации концепции сотрудничества государств - участников СНГ в области противодействия онкологическим заболеваниям на 2027-2030 годы."У нас есть то, чем мы сегодня можем, и в хорошем смысле, похвастаться, потому что мы, наверное, являемся передовиками в карте терапии (онкозаболеваний. - Прим. БЕЛТА), детский и взрослые республиканские онкологические центры серьезно этим занимаются. Сегодня те наработки, которые у нас есть, являются передовыми", - сказала Наталья Петкевич.Она также напомнила, что в Беларуси производится ряд лекарственных препаратов для лечения онкозаболеваний, еще несколько находятся в разработке.Вице-премьер подчеркнула, что борьба с онкологическими заболеваниями - один из приоритетов системы здравоохранения Беларуси. "Онкология - одно из приоритетных направлений из трех видов заболеваний, которые легли в основу новой государственной программы "Здоровье нации" с 2026 по 2030 годы, поэтому мы существенно усиливаем региональные онкологические центры (они у нас есть в каждом регионе), обновляется их материально-техническая база"."Мы серьезно занимаемся вопросами диспансеризации, и прежде всего это касается женщин, проведения маммографии. Мы создали наши отечественные передвижные пункты, и, таким образом, сегодня нет проблем с проведением этих исследований. Передвижные пункты работают по соответствующему графику во всех уголках страны с тем, чтобы охватить 100%. Мы ввели у себя в протокол вакцинирование от вируса папилломы человека девочек, начиная от 11 лет: у нас уже по состоянию к концу года порядка 80% будет уровень по вакцинированию", - рассказала вице-премьер.Она отметила, что тема профилактики онкозаболеваемости важна для Беларуси и с точки зрения влияния последствий чернобыльской аварии. "Поэтому у нас выстроена абсолютно полная маршрутизация по всей стране: с тем, чтобы граждане понимали и знали, как и с чем обращаться, где идет выявление, на каком уровне идет лечение. Высокопрофессиональная и высокотехнологичная помощь оказывается в республиканских центрах, и это тоже крайне важно для пациентов, которые с этим столкнулись", - добавила Наталья Петкевич.-0-.