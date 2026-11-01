Беларусь обеспечила самую безопасную и доброжелательную логистику при решении вопросов жителей Алешек - Тищенко

"Беларусь - единственная страна в этом регионе, которая могла дать такой результат. У нас очень ровные отношения, контакты со всеми, мы единственные, кто мог дать зеленый свет гуманитарному трафику. На нас смотрел весь мир в этой операции, и все признали, что Беларусь справилась с задачей", - отметил Александр Тищенко.
Он подчеркнул, что ни у кого уже нет сомнений, что белорусская площадка - самый приемлемый вариант и опорная точка, где можно договариваться о мире.
Благодаря гуманитарной миссии, по словам эксперта, каждый из покинувших Алешки жителей попадет туда, куда рассчитывал, - в Украину или Россию.
Как сообщалось, Беларусь присоединилась к гуманитарной операции в Алешках. Минск является активным участником этого международного процесса. Именно территория Беларуси 29 октября стала отправной точкой в большом маршруте гуманитарной операции. Белорусская сторона создала все необходимые условия для проведения первых очных контактов представителей Москвы и Киева, оказав всестороннее содействие и выступив гарантом безопасности. Гуманитарная операция осуществилась в том числе благодаря выстроенным доверительным отношениям между Беларусью и Украиной. В этой связи удалось обеспечить безопасность проводимых мероприятий и в очередной раз спасти жизни людей.-0-