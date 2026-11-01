Беларусь обеспечила самую безопасную и доброжелательную логистику при решении вопросов жителей Алешек - Тищенко

"Беларусь - единственная страна в этом регионе, которая могла дать такой результат. У нас очень ровные отношения, контакты со всеми, мы единственные, кто мог дать зеленый свет гуманитарному трафику. На нас смотрел весь мир в этой операции, и все признали, что Беларусь справилась с задачей", - отметил Александр Тищенко.





Он подчеркнул, что ни у кого уже нет сомнений, что белорусская площадка - самый приемлемый вариант и опорная точка, где можно договариваться о мире.





Благодаря гуманитарной миссии, по словам эксперта, каждый из покинувших Алешки жителей попадет туда, куда рассчитывал, - в Украину или Россию.





Как сообщалось, Беларусь присоединилась к гуманитарной операции в Алешках. Минск является активным участником этого международного процесса. Именно территория Беларуси 29 октября стала отправной точкой в большом маршруте гуманитарной операции. Белорусская сторона создала все необходимые условия для проведения первых очных контактов представителей Москвы и Киева, оказав всестороннее содействие и выступив гарантом безопасности. Гуманитарная операция осуществилась в том числе благодаря выстроенным доверительным отношениям между Беларусью и Украиной. В этой связи удалось обеспечить безопасность проводимых мероприятий и в очередной раз спасти жизни людей.-0-

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы - самая удобная, понятная и самая безопасная и доброжелательная логистика, которую можно было сформировать вокруг операции по решению проблемы жителей Алешек. И в этом отношении, наверное, альтернативы не было. Об этом сказал эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко, говоря о роли Беларуси в переброске мирных жителей через нашу территорию, сообщает БЕЛТА.