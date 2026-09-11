Беларусь можно отнести в топ-10 туристических стран - блогер-миллионник из Китая

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Впечатлений по итогу нескольких дней в Беларуси у десяти ведущих китайских трэвел-блогеров масса. Они рассказывают, что страна удивила и покорила их гостеприимством, вкусом белорусских блюд, а также уникальными местами, которые им удалось посетить.
"Я посетила очень много европейских стран, но Беларусь могу отнести в первую десятку. Например, в городе Гродно открываются очень красивые пейзажи, у вас очень красивые замки, красивые храмы, церкви. Гродно очень чистый город, и если чуть больше погрузиться, то мне нравится, что у вас глубокий смысл заключен во многих вещах", - сказала Сюань Тан, добавив, что белорусы и жители Гродненского региона в частности очень доброжелательные и отзывчивые по отношению к гостям.
Блогер поделилась, что до приезда в Беларусь мало знала о стране, и увиденное ее впечатлило. "На самом деле, количество информации о вашей стране было ограничено, я мало знала. Но я знаю, что китайские студенты сюда приезжают учиться, - сказала она. - Здесь мы увидели очень красивые здания, мы прокатились на узкоколейке - для нас это очень интересно".
"Думаю, что все достопримечательности Беларуси будут привлекать китайских туристов приезжать к вам и узнавать о вашей стране", - дополнила Сюань Тан, подчеркнув, что обязательно поделится увиденным в своих аккаунтах на тему туризма и путешествий, которые она ведет в TikTok.
Ознакомительный тур для видеоблогеров стартовал 7 сентября. Организаторами выступили Национальное агентство по туризму при поддержке посольства Беларуси в КНР и ОАО "АСБ "Беларусбанк".
Нацагентство по туризму подготовило для китайских блогеров насыщенную недельную программу, которая в будущем может лечь в основу нового туристического продукта. Блогер-тур для лидеров мнений из Китая - первый крупный проект Национального агентства по туризму по продвижению туристического потенциала Беларуси за рубежом и привлечению иностранных путешественников. В ближайшее время аналогичные туры запланированы и для представителей других дружественных стран.-0-