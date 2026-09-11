Беларусь можно отнести в топ-10 туристических стран - блогер-миллионник из Китая

11 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беларусь можно отнести в топ-10 стран для посещения туристов. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась китайская блогер Сюань Тан.Продолжается ознакомительный тур в Беларусь китайских блогеров-милионников. Началось путешествие с Гомельской области, где гости из Китая посетили национальный парк "Припятский" и прошли по пятикилометровой экологической тропе по верховым болотам и живописным лесам, чтобы увидеть уникальные полесские пейзажи и узнать о богатой флоре и фауне. Также блогеры с миллионной аудиторией посетили Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж", совершили экскурсию по Мирскому замку. Состоялось знакомство с Гродно, его ключевыми достопримечательностями, а также окрестностями города с уникальной природой и архитектурой. Так, например, сегодня гости из Китая посещают Августовский канал - выдающееся гидротехническое сооружение первой половины XIX века и настоящий шедевр инженерной мысли, который по праву называют жемчужиной Принеманского края. Также блогеры побывают во дворцово-парковом комплексе "Великий Святск Воловичей".Впечатлений по итогу нескольких дней в Беларуси у десяти ведущих китайских трэвел-блогеров масса. Они рассказывают, что страна удивила и покорила их гостеприимством, вкусом белорусских блюд, а также уникальными местами, которые им удалось посетить."Я посетила очень много европейских стран, но Беларусь могу отнести в первую десятку. Например, в городе Гродно открываются очень красивые пейзажи, у вас очень красивые замки, красивые храмы, церкви. Гродно очень чистый город, и если чуть больше погрузиться, то мне нравится, что у вас глубокий смысл заключен во многих вещах", - сказала Сюань Тан, добавив, что белорусы и жители Гродненского региона в частности очень доброжелательные и отзывчивые по отношению к гостям.Блогер поделилась, что до приезда в Беларусь мало знала о стране, и увиденное ее впечатлило. "На самом деле, количество информации о вашей стране было ограничено, я мало знала. Но я знаю, что китайские студенты сюда приезжают учиться, - сказала она. - Здесь мы увидели очень красивые здания, мы прокатились на узкоколейке - для нас это очень интересно"."Думаю, что все достопримечательности Беларуси будут привлекать китайских туристов приезжать к вам и узнавать о вашей стране", - дополнила Сюань Тан, подчеркнув, что обязательно поделится увиденным в своих аккаунтах на тему туризма и путешествий, которые она ведет в TikTok.Ознакомительный тур для видеоблогеров стартовал 7 сентября. Организаторами выступили Национальное агентство по туризму при поддержке посольства Беларуси в КНР и ОАО "АСБ "Беларусбанк".Нацагентство по туризму подготовило для китайских блогеров насыщенную недельную программу, которая в будущем может лечь в основу нового туристического продукта. Блогер-тур для лидеров мнений из Китая - первый крупный проект Национального агентства по туризму по продвижению туристического потенциала Беларуси за рубежом и привлечению иностранных путешественников. В ближайшее время аналогичные туры запланированы и для представителей других дружественных стран.-0-