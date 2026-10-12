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Беларусь лидирует в регионе по уровню представительства женщин в органах власти - Павлюченко на форуме в Улан-Баторе

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
12 октября 2026, 20:43

Беларусь лидирует в регионе по уровню представительства женщин в органах власти - Павлюченко на форуме в Улан-Баторе

Наталия Павлюченко. Фото Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
Наталия Павлюченко. Фото Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
Наталия Павлюченко. Фото Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь занимает лидирующие позиции в регионе по уровню представительства женщин в органах власти, отметила председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Наталия Павлюченко на пленарном заседании Всемирного форума женщин-парламентариев в Улан-Баторе (Монголия), посвященного теме "От представительства к влиянию на принятие решений", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Наталия Павлюченко представила успешный белорусский опыт, подчеркнув уровень представительства женщин в органах законодательной и исполнительной власти страны. Так, белорусские женщины-парламентарии возглавляют постоянные комиссии, руководят важнейшими законодательными инициативами, активно участвуют в формировании бюджета и социальной политики страны, принимают стратегические решения, определяющие будущее государства. Доля женщин среди госслужащих высшего звена - 57%, в органах местного самоуправления - 48% женщин, среди судей - 67%.

Председатель Постоянной комиссии отметила в этом плане заслугу руководства страны и результат его дальновидной, мудрой и последовательной политики. Она проинформировала участников пленарного заседания о том, что 2026 год в Беларуси объявлен главой государства Годом белорусской женщины, что демонстрирует признание огромного вклада женщин в развитие страны. "Женщины вносят свой существенный вклад в социально-экономическое развитие государств: участвуют в общественной жизни, сохраняют традиции, духовные и семейные ценности, укрепляют институт семьи", - сказала парламентарий. 

Она уверена, что недостаточно просто обеспечивать квоты или присутствие женщин в политике. Голос женщины должен звучать наравне с мужским на ключевых этапах выработки стратегий государственного развития, решения вопросов глобальной повестки. Только так можно построить по-настоящему сбалансированное и безопасное будущее. "В Республике Беларусь этот вопрос переведен из плоскости теории в плоскость реальной государственной политики", - подчеркнула Наталия Павлюченко. 

Белорусский парламентарий акцентировала внимание на том, что подлинное развитие современного общества невозможно без активного участия женщин в формировании государственной политики, защите традиционных ценностей и укреплении международных мостов мира, доверия и солидарности. Особую тревогу сегодня вызывают односторонние санкции, которые разрушают международное доверие и напрямую бьют по наиболее уязвимым слоям населения, в первую очередь - женщинам и семьям. 

"Мы, парламентарии, должны через парламентскую дипломатию преодолевать искусственные барьеры, защищать социальные права граждан и возвращать мировую повестку к принципам гуманизма и неделимой безопасности", - резюмировала Наталия Павлюченко.

На полях представительной международной площадки в Государственном дворце Монголии собрались лидеры и парламентарии со всего мира для обсуждения роли женщин в государственном управлении и глобальной повестке.-0-
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