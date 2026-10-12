Беларусь лидирует в регионе по уровню представительства женщин в органах власти - Павлюченко на форуме в Улан-Баторе

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь занимает лидирующие позиции в регионе по уровню представительства женщин в органах власти, отметила председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Наталия Павлюченко на пленарном заседании Всемирного форума женщин-парламентариев в Улан-Баторе (Монголия), посвященного теме "От представительства к влиянию на принятие решений", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.



Наталия Павлюченко представила успешный белорусский опыт, подчеркнув уровень представительства женщин в органах законодательной и исполнительной власти страны. Так, белорусские женщины-парламентарии возглавляют постоянные комиссии, руководят важнейшими законодательными инициативами, активно участвуют в формировании бюджета и социальной политики страны, принимают стратегические решения, определяющие будущее государства. Доля женщин среди госслужащих высшего звена - 57%, в органах местного самоуправления - 48% женщин, среди судей - 67%.



Председатель Постоянной комиссии отметила в этом плане заслугу руководства страны и результат его дальновидной, мудрой и последовательной политики. Она проинформировала участников пленарного заседания о том, что 2026 год в Беларуси объявлен главой государства Годом белорусской женщины, что демонстрирует признание огромного вклада женщин в развитие страны. "Женщины вносят свой существенный вклад в социально-экономическое развитие государств: участвуют в общественной жизни, сохраняют традиции, духовные и семейные ценности, укрепляют институт семьи", - сказала парламентарий.



Она уверена, что недостаточно просто обеспечивать квоты или присутствие женщин в политике. Голос женщины должен звучать наравне с мужским на ключевых этапах выработки стратегий государственного развития, решения вопросов глобальной повестки. Только так можно построить по-настоящему сбалансированное и безопасное будущее. "В Республике Беларусь этот вопрос переведен из плоскости теории в плоскость реальной государственной политики", - подчеркнула Наталия Павлюченко.



Белорусский парламентарий акцентировала внимание на том, что подлинное развитие современного общества невозможно без активного участия женщин в формировании государственной политики, защите традиционных ценностей и укреплении международных мостов мира, доверия и солидарности. Особую тревогу сегодня вызывают односторонние санкции, которые разрушают международное доверие и напрямую бьют по наиболее уязвимым слоям населения, в первую очередь - женщинам и семьям.



"Мы, парламентарии, должны через парламентскую дипломатию преодолевать искусственные барьеры, защищать социальные права граждан и возвращать мировую повестку к принципам гуманизма и неделимой безопасности", - резюмировала Наталия Павлюченко.



На полях представительной международной площадки в Государственном дворце Монголии собрались лидеры и парламентарии со всего мира для обсуждения роли женщин в государственном управлении и глобальной повестке.-0-