Беларусь - как другой мир: нормальная, обычная жизнь, ничего не бахает, не летает - житель Алешек

В Украину Владислав едет с родителями, бабушкой и котом Темой. "Другие коты остались в Алешках. За Жуком, люди сказали, присмотрят. А Батон уличный", - переживает за рыжих питомцев парень, листая фотогалерею телефона.

По дороге из аэропорта Гомель, где сегодня приземлились самолеты с эвакуированными жителями Алешек, парень внимательно рассматривает в окно умиротворенные осенние белорусские пейзажи. "Фух, показалось, - резко вздрагивает он, слыша звук обгоняющей машины. - Так похоже на звук приближающегося дрона". По дороге из аэропорта Гомель, где сегодня приземлились самолеты с эвакуированными жителями Алешек, парень внимательно рассматривает в окно умиротворенные осенние белорусские пейзажи. "Фух, показалось, - резко вздрагивает он, слыша звук обгоняющей машины. - Так похоже на звук приближающегося дрона".





"Беларусь - это как другой мир, - выдыхает Владислав. - Мои впечатления: реально красиво. Многоэтажки ваши понравились в Гомеле. Поля, поля - все так аккуратненько. А главное, везде так спокойно. Нормальная, обычная жизнь. Ничего не летает, не бахает. Даже не верится, что такое может быть".





Сегодня у Владислава, его семьи, земляков было первое за долгое время утро под мирным, спокойным небом. "Даже непривычно - тишина. Для нас уже удивительно, что свет везде есть, магазины работают, продукты есть. Мы забыли про такую жизнь", - признался молодой человек.

Он поделился, что в будущем хотел бы приехать в Беларусь на более долгое время. "Попутешествовать, узнать лучше. Я себе раньше представлял ее типичной постсоветской страной. Но оказалось все иначе. Чистота, ухоженность, а главное - спокойствие и безопасность. А еще белорусская картоха зашла - вкусно очень", - добавил Владислав. Он поделился, что в будущем хотел бы приехать в Беларусь на более долгое время. "Попутешествовать, узнать лучше. Я себе раньше представлял ее типичной постсоветской страной. Но оказалось все иначе. Чистота, ухоженность, а главное - спокойствие и безопасность. А еще белорусская картоха зашла - вкусно очень", - добавил Владислав.





Как сообщалось, Беларусь присоединилась к гуманитарной операции в Алешках. Минск является активным участником этого международного процесса. Именно территория Беларуси 29 октября стала отправной точкой в большом маршруте гуманитарной операции. Белорусская сторона создала все необходимые условия для проведения первых очных контактов представителей Москвы и Киева, оказав необходимое всестороннее содействие и выступив гарантом безопасности. Гуманитарная операция осуществляется в том числе благодаря выстроенным доверительным отношениям между Беларусью и Украиной. В этой связи удалось обеспечить безопасность проводимых мероприятий и в очередной раз спасти жизни людей.-0-





Фото Виталия Пивоварчика, БЕЛТА

31 октября, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. Беларусь - как другой мир, здесь тихо, спокойно, безопасно. Таким впечатлением с корреспондентом БЕЛТА поделился Владислав - эвакуированный житель прифронтового города Алешки, где прошла гуманитарная операция, к которой присоединилась Беларусь.