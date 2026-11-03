Беларусь инициирует новые варианты урегулирования конфликтов в Евразии и в мире - эксперт

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В условиях кризиса международных организаций Беларусь выступает инициатором новых форматов урегулирования конфликтов. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА на полях IV Минской международной конференции по евразийской безопасности поделился старший научный сотрудник Центра политологии Института социологии Национальной академии наук Беларуси Владислав Ревенко.



"Глава государства на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности в первую очередь подчеркнул миролюбивую позицию нашей страны. Беларусь не стремится к агрессии и эскалации ни с одной из стран - как наших соседей, так и в целом в мире, - а, наоборот, выступает за развитие отношений. Безусловно, Россия - наш ближайший партнер, но мы также поддерживаем установление более тесных взаимоотношений с международными организациями, например с ОБСЕ. Также наша страна готова сотрудничать с Литвой, Латвией, Польшей и любой другой страной", - отметил Владислав Ревенко.



Кроме того, эксперт отметил роль Беларуси в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. "Президент указал на то, что наша страна, например, помогает проводить обмены военнопленными, передачу тел погибших, репатриацию гражданского населения в обе стороны. Беларусь готова быть площадкой переговоров для полноценного прекращения этого конфликта. Мы предлагали себя в этой роли на начальном этапе специальной военной операции в 2022 году и продолжаем это делать сегодня. К сожалению, мы наблюдаем кризис международных организаций и находимся в поиске путей решения проблемных вопросов, новых форматов взаимодействия. И наша страна как раз является инициатором новых вариантов урегулирования конфликтов как в Евразии, так и в мире в целом", - подчеркнул старший научный сотрудник Центра политологии.



IV Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит в Минске 3-4 ноября. В мероприятии принимают участие более 600 человек, представляющих около 50 стран. В программе конференции предусмотрены три рабочие и две тематические сессии с рассмотрением широкого спектра вопросов региональной и глобальной безопасности.-0-