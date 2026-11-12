Беларусь и Вьетнам расширяют сотрудничество в сфере государственного контроля и аудита

В Минске состоялась встреча председателя КГК Василия Герасимова с генеральным аудитором Вьетнама Нгуен Хыу Нгиа. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества, обмена опытом и информацией. В центре внимания находилась тематика контрольной деятельности в разных отраслях и сферах, противодействия экономическим преступлениям, цифровизации госконтроля. Представители высшего органа аудита Вьетнама ознакомились с деятельностью Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля.
По итогам встречи руководители высших органов аудита подписали меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества. Документ предусматривает обмен опытом в области государственного аудита (контроля), включая методологии и стандарты, участие аудиторов в конференциях, семинарах, стажировках и других учебных мероприятиях, а также координацию деятельности по линии региональных и международных аудиторских организаций.
Для практиеского наполнения сотрудничества предложено сформировать план мероприятий высших органов аудита Беларуси и Вьетнама на ближайшие годы.-0-
Фото Сергея Шелега