23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь генерал-лейтенант Александр Вольфович 23 сентября встретился с начальником главного политического управления Вьетнамской народной армии генералом армии Нгуен Чонг Нгиа, передает корреспондент БЕЛТА.
В ходе переговоров обсужден широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия в сфере военного и военно-технического сотрудничества, отмечена его позитивная динамика по всем направлениям.
Стороны подчеркнули, что белорусско-вьетнамские отношения традиционно имеют конструктивный взаимовыгодный характер. Была выражена заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества между Беларусью и Вьетнамом на основе взаимного доверия и уважения, с учетом интересов друг друга, а также определены перспективные направления взаимодействия.
Государственным секретариатом Совета Безопасности Республики Беларусь подтверждена готовность в содействии развитию межведомственных отношений, а также решении различных вопросов по линии оборонных ведомств двух стран.-0-Фото Виталия Пивоварчика
Общество
23 сентября 2026, 11:41
Беларусь и Вьетнам отметили позитивную динамику в сфере военного сотрудничества
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