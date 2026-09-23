Беларусь и Вьетнам отметили позитивную динамику в сфере военного сотрудничества

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь генерал-лейтенант Александр Вольфович 23 сентября встретился с начальником главного политического управления Вьетнамской народной армии генералом армии Нгуен Чонг Нгиа, передает корреспондент БЕЛТА.В ходе переговоров обсужден широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия в сфере военного и военно-технического сотрудничества, отмечена его позитивная динамика по всем направлениям.Стороны подчеркнули, что белорусско-вьетнамские отношения традиционно имеют конструктивный взаимовыгодный характер. Была выражена заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества между Беларусью и Вьетнамом на основе взаимного доверия и уважения, с учетом интересов друг друга, а также определены перспективные направления взаимодействия.Государственным секретариатом Совета Безопасности Республики Беларусь подтверждена готовность в содействии развитию межведомственных отношений, а также решении различных вопросов по линии оборонных ведомств двух стран.-0-Фото Виталия Пивоварчика