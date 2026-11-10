Беларусь и Венесуэла намерены развивать сотрудничество в научно-технической сфере

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Караник провел рабочую встречу с делегацией Министерства науки и технологий Венесуэлы во главе с заместителем министра Альберто Кинтеро. Главной темой беседы стало определение новых перспективных направлений двустороннего сотрудничества и механизмов совместной научно-технической деятельности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.



Владимир Караник отметил значительный потенциал для активизации научно-технического сотрудничества между двумя странами, в том числе по таким перспективным направлениям, как биотехнологии, машиностроение, продовольственная безопасность и медицина. Он выразил уверенность, что этот визит станет отправной точкой для углубления белорусско-венесуэльского научно-технического сотрудничества и позволит перейти от обсуждений к практической реализации конкретных совместных проектов.



В свою очередь Альберто Кинтеро сообщил, что взаимодействие Беларуси и Венесуэлы развивается на прочном фундаменте двусторонних отношений, построенных на дружбе, взаимопонимании и единстве взглядов. Замминистра подчеркнул, что руководство Венесуэлы уделяет большое внимание развитию научной сферы и обеспечению технологического суверенитета страны.



Цель визита венесуэльской делегации в Беларусь - оценка потенциальных направлений исследований и определение организаций для взаимодействия в научно-технической сфере.-0-