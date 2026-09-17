17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Таджикистан продолжат координировать усилия в сфере противодействия коррупции, сообщил журналистам начальник отдела международных отношений Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан Санджар Ихтиёрзода на полях XI заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции, которое проходит в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Он пояснил, что документ в основном направлен на координацию усилий в сфере противодействия коррупции, обмен информацией о противоправных коррупционных деяниях, которые происходят на территории Таджикистана и Беларуси. Программа предусматривает проведение совместных научных, образовательных мероприятий. Также предусмотрены официальные визиты двух сторон для изучения опыта. "В общем документ очень обширный, охватывает ключевые аспекты двусторонних отношений", - подытожил он.
Санджар Ихтиёрзода уточнил, что это уже третья программа сотрудничества в сфере противодействия коррупции, подписанная соответствующими органами.
В связи с тем, что в этом году председательство в совете переходит от Армении к Беларуси, Санджар Ихтиёрзода пожелал коллегам из Генеральной прокуратуры Беларуси успехов в дальнейшей работе.
XI заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции проходит на площадке Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств. На нем присутствуют руководители органов прокуратуры, профильных государственных органов стран СНГ. В числе участников представители Армении, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, России. На обсуждение вынесено 12 вопросов.-0-