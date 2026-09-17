17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Таджикистан продолжат координировать усилия в сфере противодействия коррупции, сообщил журналистам начальник отдела международных отношений Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан Санджар Ихтиёрзода на полях XI заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции, которое проходит в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Санджар Ихтиёрзода уточнил, что это уже третья программа сотрудничества в сфере противодействия коррупции, подписанная соответствующими органами.

XI заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции проходит на площадке Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств. На нем присутствуют руководители органов прокуратуры, профильных государственных органов стран СНГ. В числе участников представители Армении, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, России. На обсуждение вынесено 12 вопросов.-0-

"Вчера, 16 сентября, в торжественной обстановке была подписана программа сотрудничества между Генеральной прокуратурой Беларуси и Агентством по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан на 2027-2028 годы. Думаю, что документ послужит благоприятной основой для развития двусторонних отношений и укрепления сотрудничества", - сказал Санджар Ихтиёрзода.Он пояснил, что документ в основном направлен на координацию усилий в сфере противодействия коррупции, обмен информацией о противоправных коррупционных деяниях, которые происходят на территории Таджикистана и Беларуси. Программа предусматривает проведение совместных научных, образовательных мероприятий. Также предусмотрены официальные визиты двух сторон для изучения опыта. "В общем документ очень обширный, охватывает ключевые аспекты двусторонних отношений", - подытожил он.Говоря о значении Межгосударственного совета по противодействию коррупции, начальник отдела подчеркнул, что совет стал площадкой для взаимодействия антикоррупционных органов стран - участниц Содружества Независимых Государств. "Совет сплачивает наши усилия, координацию по противодействию коррупции как на региональном, так и на глобальном уровне", - сказал он.В связи с тем, что в этом году председательство в совете переходит от Армении к Беларуси, Санджар Ихтиёрзода пожелал коллегам из Генеральной прокуратуры Беларуси успехов в дальнейшей работе.