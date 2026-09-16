Беларусь и Таджикистан подписали план мероприятий по сотрудничеству в сфере противодействия коррупции

Церемония подписания состоялась по итогам встречи генерального прокурора Дмитрия Горы с директором Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана Султонзодой Сулаймоном Саидом.
Также состоялась встреча с заместителем генерального прокурора Кыргызской Республики Залкарбеком Акназаровым. Руководители ведомств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в антикоррупционной сфере, в области природоохранного законодательства, при оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам.
Затем Дмитрий Гора провел встречу с директором Агентства по противодействию коррупции Узбекистана Акмалем Бурхановым, на которой обсудили передовые практики предупреждения и пресечения должностных преступлений, вопросы координации борьбы с коррупцией.
Встречи состоялись в рамках намеченного на 17 сентября в Минске XI заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции.-0-
Фото Максима Гучека