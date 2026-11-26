26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Таджикистан обсудили взаимодействие по линии центральных избирательных органов. Данные вопросы рассматривали 26 ноября Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Таджикистане Александр Худолеев с председателем Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Зарифом Ализода. Об этом сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.



В начале беседы Александр Худолеев передал поздравления от имени председателя Центральной избирательной комиссии Беларуси Игоря Карпенко по случаю назначения Зарифа Ализода на данную должность.



Посол Беларуси проинформировал собеседника о состоянии и перспективах белорусско-таджикского сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, отметил важность развития взаимодействия по линии центральных избирательных органов.



Глава дипмиссии выразил признательность таджикской стороне за активное участие в международном наблюдении за электоральными процессами в Беларуси, включая президентскую избирательную кампанию 2025 года, и обозначил готовность белорусских представителей к работе в ходе наблюдения за выборами в Таджикистане.



Стороны подтвердили заинтересованность в формировании нормативно-правовой базы межведомственного взаимодействия, условившись активизировать работу над проектом Соглашения о сотрудничестве между Центральной избирательной комиссией Беларуси и Центральной комиссией по выборам и референдумам Таджикистана.-0-