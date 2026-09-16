16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Саудовская Аравия намерены расширить сотрудничество контрольных ведомств. Такое решение было принято во время встречи первого заместителя председателя Комитета госконтроля Дмитрия Баско с президентом Генерального счетного суда Королевства Саудовская Аравия Хуссамом аль-Ангари на полях международной конференции "Государственный аудит будущего" в Астане (Казахстан), сообщили БЕЛТА в КГК.



В частности, предложено в развитие заключенного в прошлом году меморандума о сотрудничестве между ведомствами проработать и подписать план мероприятий. Это будет способствовать обмену передовыми методами аудита и расширит двустороннее взаимодействие. Особый интерес у белорусской стороны вызывают вопросы цифровизации и внедрения искусственного интеллекта в деятельность высшего органа аудита Саудовской Аравии.



Дмитрий Баско проинформировал коллег, какая работа по развитию взаимодействия проводится в нашей стране с учетом того, что председатель КГК Василий Герасимов является по поручению Президента Беларуси ответственным за это направление.-0-