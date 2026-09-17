Беларусь и Россия вышли на финальную стадию интеграции информфондов по обеспечению единства измерений

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работы по интеграции информфондов в области обеспечения единства измерений Беларуси и России находятся на заключительной стадии. Об этом говорилось на встрече в Минске председателя Госстандарта Беларуси Елены Моргуновой и руководителя Росстандарта Антона Шалаева, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комитета.



Составы делегаций также включали представителей профильных подразделений и организаций двух ведомств. Ключевое внимание было уделено выполнению мероприятий, предусмотренных основными направлениями реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы.



Так, стороны являются ответственными за интеграцию информационных фондов по обеспечению единства измерений (Государственного информационного фонда по обеспечению единства измерений Беларуси и Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений России).



На сегодня работы по данному проекту находятся на заключительной стадии, ведется тестирование системы обмена данными. Это будет способствовать упрощению доступа средств измерений, внесенных в соответствующие реестры, на рынки двух стран и применению в самых разных сферах.



Стороны также признали, что проект - очень своевременный и имеет перспективу дальнейшего расширения обмена данными не только о результатах поверки средств измерений, но и калибровки, а в последующем - и о высокоточных измерениях.



Актуальная задача - придать совместной системе правовой статус. Стороны в этой связи рассмотрели возможные варианты и примут согласованное решение с учетом функционирования Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства.



Как отметили в комитете, позиции Госстандарта Беларуси и Росстандарта по проекту основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2027-2029 годы согласованы. Работа над данным документом на союзной площадке уже завершается.



Антон Шалаев поздравил белорусских коллег с Днем народного единства и пожелал новых профессиональных успехов для благополучия экономики и граждан.-0-