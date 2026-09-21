Беларусь и Россия разрабатывают союзные документы, чтобы упростить процедуру СПОТ - ГТК

По его словам, лишь небольшое число машин (буквально 0,5%) не проходит границу и возвращается назад из-за отсутствия соответствующих документов. "Но в целом большой проблемы здесь мы пока не видим", - отметил Владимир Орловский.

"Разрабатываются сейчас совместные с Российской Федерацией документы союзного уровня, которые должны упростить эту процедуру и улучшить ситуацию для белорусских экспортеров", - проинформировал он.-0- "Разрабатываются сейчас совместные с Российской Федерацией документы союзного уровня, которые должны упростить эту процедуру и улучшить ситуацию для белорусских экспортеров", - проинформировал он.-0-

"Что касается взаимодействия с РФ в условиях применения нашими восточными коллегами системы оповещения о ввозе товаров на территорию Российской Федерации (речь о СПОТ. - Прим. БЕЛТА) - более трех месяцев они уже применяют эту систему. Мы видим, что определенные неудобства для белорусских экспортеров есть в части контроля на российско-белорусской границе. Но какой-то серьезной проблемы мы не видим", - сказал руководитель ГТК.