26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия планируют реализовать совместный проект по сертификации в сфере искусственного интеллекта, проводить совместные испытания технологий ИИ. Об этом заявил директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС) Александр Скуратов во время выездного заседания Постоянной комиссии по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию Палаты представителей на площадке института, передает корреспондент БЕЛТА.



"Со следующего года запускаем семинар по искусственному интеллекту совместно с российскими коллегами. Будем проводить его по нескольким направлениям. Во-первых, будем разбирать с нуля, что это такое, чтобы было больше понимания этих технологий и меньше спекуляций. Второй момент касается отраслей, допустим, машиностроения, где искусственный интеллект начинает уже серьезно присутствовать. И будем подводить к испытаниям технологий искусственного интеллекта - соответствующие площадки в России есть. На уровне Союзного государства мы хотим сделать совместный проект с россиянами по сертификации ИИ", - сказал Александр Скуратов.



По его словам, подход к таким новым направлениям следующий: сначала организуется пилотный семинар, потом тема развивается вплоть до разработки стандартов и процедур оценки соответствия.



Помимо искусственного интеллекта, большое внимание уделяется аддитивным технологиям.



Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС) - центральное государственное научно-практическое предприятие Госстандарта в области технического нормирования, стандартизации, оценки соответствия, информационно-технического обеспечения и системного менеджмента. Имеет статус национального института по стандартизации, офиса цифровизации Госстандарта. Ежегодно институтом разрабатывается более 200 стандартов для машиностроения, электротехники, пищевой, химической, легкой промышленности и других отраслей. Отдельный фокус - стандарты для искусственного интеллекта, интернета вещей, аддитивного производства и цифровой трансформации.



Институт обеспечивает официальное издание и распространение (предоставление) технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, методических и справочно-информационных материалов, а также обеспечение международными (региональными), национальными стандартами иностранных государств. Область аккредитации БелГИСС охватывает широкий спектр продукции, услуг, систем менеджмента (качества, информационной безопасности, экологического, энергетического, бережливого менеджмента, здоровья и безопасности при профессиональной деятельности и др.) и компетентности персонала. В БелГИСС сосредоточены площадки для оценки продукции машиностроения, электроэнергетики, электронной, электротехнической, оптической отраслей, а также товаров легкой промышленности, игрушек, моющих средств, косметики и упаковки. Институт уделяет серьезное внимание образовательной деятельности в сфере технического регулирования и качества. В настоящее время программы обучения охватывают более 50 направлений повышения квалификации руководящих работников и специалистов и более 45 направлений обучающих курсов.-0-