Беларусь и Россия планируют реализовать совместные проекты в сфере водоснабжения

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГПО "Белводоканал" и Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения подписали соглашение о сотрудничестве во время круглого стола "Обращение с осадками сточных вод: проблемные вопросы и пути их решения", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства.



Документ предусматривает взаимодействие сторон в области водоснабжения, водоотведения (канализации), очистки сточных вод, рационального использования водных ресурсов и смежных направлений науки и техники. Стороны намерены реализовывать совместные проекты и проводить прикладные исследования.



Отдельное внимание планируется уделить цифровизации отрасли, в том числе разработке программных продуктов с элементами искусственного интеллекта для прогнозирования аварий и отключений в системах водоснабжения и водоотведения. Кроме того, стороны будут изучать прогрессивные методы замены водопроводных и канализационных сетей.



Важным направлением сотрудничества станет поиск технических решений и технологий обращения с осадками сточных вод в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла. Также намечена подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы и технической документации в сфере водопроводно-канализационного хозяйства и экологической безопасности.



Соглашение предусматривает развитие научного сотрудничества, обмен методическими разработками, публикациями и другими материалами, взаимодействие в подготовке кадров для отрасли и повышении престижа профессий.-0-