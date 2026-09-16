Беларусь и Россия планируют развивать единое цифровое пространство в строительстве

В центре внимания были сближение строительных требований Беларуси и России, цифровизация нормативной базы и дальнейшее развитие отраслевого сотрудничества. Участники рассмотрели создание единого цифрового пространства в строительстве, которое позволит работать с нормативными требованиями двух государств в сопоставимом формате. Отдельное внимание уделено взаимному признанию процедур оценки соответствия и предложениям, которые могут войти в основные направления интеграции Союзного государства на 2027-2029 годы.
Одной из тем стала перспектива формирования единого цифрового реестра строительных требований Союзного государства. Такой ресурс рассматривается как инструмент для систематизации нормативной информации и ее дальнейшего использования проектировщиками, экспертами, производителями строительной продукции и другими участниками рынка. Развитие общей инфраструктуры качества уже входит в союзную повестку. В феврале 2026 года был создан Комитет по стандартизации и качеству Союзного государства. Среди его задач - формирование фонда стандартов СГ, подготовка предложений по гармонизации законодательства и развитие инструментов технического регулирования.
Значительная часть дискуссии была связана с качеством строительных материалов и усилением государственного контроля. С 1 сентября 2026 года в России начал действовать новый механизм федерального государственного контроля за соблюдением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции. В сферу надзора вошли в том числе кабельно-проводниковая продукция, цемент, строительные смеси, отопительные приборы и ряд других видов продукции, используемой в строительстве.
Актуальность темы подтверждают результаты проводившегося в России эксперимента по контролю отдельных видов стройматериалов. На одном из этапов проверок 67% исследованной продукции не соответствовало обязательным требованиям. Эксперимент охватывал кабельно-проводниковую продукцию, цемент, сухие строительные смеси и радиаторы отопления.
Для Беларуси этот вопрос имеет практическое значение с учетом взаимной торговли строительной продукцией и работы компаний на общем рынке. Сближение требований и обмен информацией о результатах контроля должны снизить риски обращения продукции, которая не отвечает установленным нормам.
Отдельный блок круглого стола посвятили цифровым инструментам работы с нормативной документацией. В повестку вошла концепция платформы "Стройэксперт Союзного государства", которая предусматривает использование цифровых строительных требований при проектировании и экспертизе. Проект рассматривается как один из вариантов практического перехода к машиночитаемым нормам и автоматизированной проверке проектных решений. Концепция платформы ранее была заявлена к представлению в рамках деловой программы BUDEXPO.
Международная архитектурно-строительная выставка BUDEXPO-2026 проходит в Минске с 16 по 18 сентября. Экспозиция охватывает основные направления - от архитектуры, дизайна и проектирования до строительных материалов, техники, оборудования и технологий домостроения. Деловая программа объединяет более 25 мероприятий. Особое внимание уделено цифровому строительству. Значительная часть программы также посвящена жилищному строительству, развитию строительных норм.-0-