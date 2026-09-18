Беларусь и Россия определили направления сотрудничества по развитию общего туристического пространства

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия определили направления дальнейшего сотрудничества по развитию совместного туристического пространства. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального агентства по туризму по итогам заседания белорусско-российской рабочей группы по туризму, которое прошло в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Завидово" в Тверской области.



Практический обмен опытом стал важной частью первого заседания рабочей группы в новом составе. Участники обсудили создание туристических продуктов Союзного государства для туристов из Китая и других приоритетных рынков, а также разработку и продвижение региональных бизнес-проектов и общих туристических маршрутов.



Отдельное внимание уделено вопросам совершенствования туристической инфраструктуры и качества услуг. Стороны обменялись опытом в сфере классификации и сертификации средств размещения, обсудили подходы к сертификации пляжей и стандартизации экологических троп, а также развитие направлений Halal и Muslim Friendly.



Важной темой стала реализация соглашения между правительствами Республики Беларусь и Российской Федерации о взаимном признании виз. Отмечена необходимость дальнейшего совершенствования механизмов, способствующих упрощению туристических поездок и развитию совместных маршрутов для иностранных граждан.



Также обсуждались подходы к мониторингу и измерению взаимного туристического потока. Белорусская сторона представила используемые инструменты статистического учета и обозначила перспективность совместной работы по применению современных цифровых источников данных для более точной оценки туристических перемещений. Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем увеличении количества совместных туристических маршрутов, формировании Союзного событийного календаря, который позволит системно продвигать туристические возможности двух стран.



По итогам встречи подписан ряд документов, направленных на развитие и укрепление взаимодействия Республики Беларусь и Российской Федерации в сфере туризма.



Следующее заседание Рабочей группы по туризму в рамках Союзного государства планируется провести в 2027 году на территории Беларуси.



В состав белорусской делегации вошли представители государственных органов и организаций сферы туризма. Участники ознакомились с инфраструктурой туристической территории "Завидово", подходами к ее мастер-планированию, финансированию и управлению, а также с практикой взаимодействия государства и бизнеса.-0-