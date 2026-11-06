Беларусь и Россия обсудили обеспечение безопасности границ Союзного государства

6 ноября, Минск/Корр. БЕЛТА/. В Махачкале состоялось 65-е заседание коллегии Пограничного комитета Союзного государства. Ее участники обсудили вопросы реализации согласованной пограничной политики Союза Беларуси и России, обеспечение пограничной безопасности на внешней границе и приграничной территории СГ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ГПК.



В работе коллегии приняли участие представители Государственного пограничного комитета Республики Беларусь во главе с генерал-майором Константином Молостовым и Пограничной службы ФСБ России во главе с генералом армии Владимиром Кулишовым, а также сотрудники Постоянного комитета СГ.



На мероприятии рассмотрен вопрос совершенствования инфраструктуры государственной границы и технической оснащенности подразделений, а также реализации мероприятий программы "Развитие пограничной безопасности Союзного государства" на 2023-2027 годы.



По завершении работы коллегии руководители делегаций отметили, что принятые решения позволят повысить уровень оперативного реагирования пограничных служб Беларуси и России на угрозы пограничной безопасности, возникающие на внешней границе СГ в 2027 году, а также более эффективно использовать возможности пограничных ведомств по решению возложенных на них задач.



По результатам заседания было подписано постановление Пограничного комитета СГ "Об обеспечении пограничной безопасности на внешней границе и приграничной территории Союзного государства в 2027 году", а также постановления коллегии Пограничного комитета СГ по рассматриваемым вопросам и документы, планирующие деятельность данного рабочего органа на следующий год.-0-