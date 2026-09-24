Беларусь и Россия изменили соглашение о равных правах граждан. Что упростится?





"Протоколом устанавливается возможность для граждан государства одной стороны соглашения пребывать на территории государства другой стороны без ограничения срока. При этом сохранена необходимость регистрации граждан государства одной стороны в компетентных органах другой стороны в случае их пребывания на территории этой стороны свыше 90 суток", - пояснили в Постоянном комитете.





Предусматривается возможность получения гражданами одной стороны разрешения на временное проживание на территории другой стороны на основании принадлежности данных лиц к гражданству Беларуси или России. Причем на граждан Беларуси не распространяется порядок квотирования для получения разрешения на временное проживание в Российской Федерации.





Документом предоставляется возможность въезда, выезда, транзитного проезда, передвижения и пребывания на территории России граждан Беларуси по биометрическим документам для выезда из Беларуси и въезда в Беларусь, а также по идентификационным картам. Кроме того, сокращаются сроки рассмотрения документов для получения гражданами разрешения на постоянное проживание с трех до двух месяцев.





В соответствии с протоколом из перечня документов граждан России для въезда, выезда и транзитного проезда, передвижения и пребывания на территории Беларуси исключается свидетельство о рождении (для детей, не достигших возраста 14 лет).





"Протокол подлежит ратификации и вступает в силу с даты обмена ратификационными грамотами", - уточнили в Постоянном комитете.-0-

24 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Протокол о внесении изменений в соглашение об обеспечении равных прав граждан Российской Федерации и Республики Беларусь на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств - участников Союзного государства от 24 января 2006 года подписан 24 сентября на 30-м заседании Совета руководителей миграционных органов стран СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в Постоянном комитете Союзного государства.