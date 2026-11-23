23 ноября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Более 60 пунктов по 15 различным направлениям включено в план мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Беларуси и Администрацией Омской области России, который подписан на заседании совместной комиссии по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству Беларуси и Омской области, передает корреспондент БЕЛТА.





Открывая заседание, председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко отметил, что между сторонами сложились крепкие и доверительные отношения. "С момента закрепления правительством Беларуси в 2024 году председателя Минского облисполкома ответственным за сотрудничество нашей страны с Омской областью состоялось около десяти очных встреч на уровне глав регионов. Хочу отметить, что руководство Омской области искренне отрыто к конструктивному диалогу с нашей страной, поддерживает наши инициативы и активно продвигает перспективные направления сотрудничества", - сказал Алексей Кушнаренко.

За два года общий товарооборот между Беларусью и Омской областью увеличился почти на 20% по сравнению с 2023 годом. За первые 9 месяцев этого года рост продолжился - объемы торговли прибавили еще почти 14%. "Ожидаем, что в дальнейшем этот тренд не просто сохранится, а еще и усилится, ведь потенциал не исчерпан и точек роста для этого достаточно", - подчеркнул Алексей Кушнаренко. За два года общий товарооборот между Беларусью и Омской областью увеличился почти на 20% по сравнению с 2023 годом. За первые 9 месяцев этого года рост продолжился - объемы торговли прибавили еще почти 14%. "Ожидаем, что в дальнейшем этот тренд не просто сохранится, а еще и усилится, ведь потенциал не исчерпан и точек роста для этого достаточно", - подчеркнул Алексей Кушнаренко.





В настоящее время в Омске открыто два мультибрендовых торговых центра по продаже белорусской техники, от бытовой до сельскохозяйственной, налажено сотрудничество в АПК, реализуются проекты в сфере спорта и образования. Так, на базе Омского государственного аграрного университета им.Столыпина открыто два учебных класса по изучению техники МТЗ и "Гомсельмаш".





Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил, что практически все пункты совместного плана сотрудничества на 2024-2026 годы выполнены. "Наше сотрудничество развивается хорошими темпами, растет товарооборот. Мы приобретаем продукцию сельскохозяйственного машиностроения, технику для ЖКХ, пассажирского транспорта, дорожного хозяйства, нефтехимическую и пищевую продукцию, продукцию легкой промышленности. Все белорусские бренды омичи не только знают, но и любят", - рассказал Виталий Хоценко.

В планах - создание в Омской области сервисного центра МАЗа для обслуживания белорусской техники, проработка вопросов по оказанию услуг наших машиностроителей в области модернизации трамвайной техники, открытия прямого авиарейса между Минском и Омском и др. В планах - создание в Омской области сервисного центра МАЗа для обслуживания белорусской техники, проработка вопросов по оказанию услуг наших машиностроителей в области модернизации трамвайной техники, открытия прямого авиарейса между Минском и Омском и др.





"Мы нацелены на еще большее сближение, находим новые ниши - все для пользы как Республики Беларусь, так и Омской области", - подчеркнул Виталий Хоценко.





В завершение встречи был подписан план мероприятий на 2027-2029 годы по реализации соглашения между правительством Республики Беларусь и Администрацией Омской области Российской Федерации о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.-0-