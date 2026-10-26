Беларусь и ОАЭ расширяют сотрудничество в сфере государственного аудита

Документ подписали председатель КГК Василий Герасимов и председатель Управления по вопросам подотчетности ОАЭ Хумейд Обейд Абушибс на встрече в Минске. Стороны обсудили развитие двустороннего партнерства, обмен опытом и информацией. Особое внимание уделили вопросам противодействия коррупции, экономическим правонарушениям и цифровизации государственного контроля.
Меморандум предусматривает обмен информацией об организации и методах контрольной работы, а также опытом реализации рекомендаций по итогам контрольных мероприятий. Для практической реализации договоренностей предложено разработать план совместных мероприятий высших органов аудита Беларуси и ОАЭ на ближайшие годы.
В завершение встречи Василий Герасимов и Хумейд Обейд Абушибс высадили дерево дружбы на аллее КГК в столичном парке Победы. Аллея была заложена в 2019 году к 100-летию образования органов государственного контроля Беларуси.-0-
Фото Сергея Шелега