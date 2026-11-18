18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Дубай прорабатывают новые направления сотрудничества в сфере общественной безопасности, беспилотных технологий и подготовки кадров. Конкретные перспективы взаимодействия обсудили министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков и начальник полиции Дубая Абдулла Халифа Аль Марри в ходе V Всемирного полицейского саммита, который проходит в ОАЭ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.





Одной из главных тем переговоров стали беспилотные технологии. Речь шла о применении и обмене опытом по использованию передовой разработки полиции Дубая - автономной системы дрон-боксов. Данная технология, позволяющая оперативно реагировать на происшествия и обеспечивать общественную безопасность, вызвала особый интерес у белорусской делегации.





"Знаю, что на территории Дубая разработка положительно оценивается и способствует укреплению безопасности. Хотел бы с вашего одобрения оперативно направить группу специалистов из милиции Минска для детального изучения работы системы, чтобы затем с помощью ваших инструкторов внедрить ее у нас", - отметил Иван Кубраков.

Также была затронута тема обмена опытом в сфере образовательных услуг. В Беларуси долгие годы действуют программы подготовки эмиратских полицейских, в связи с чем министр предложил дополнительно охватить такое направление, как обеспечение безопасности высших должностных лиц и особо важных свидетелей. Данная инициатива может быть реализована в том числе для женщин. Акцент сделан и на возможности обучения по следующим направлениям: охрана правопорядка в крупных торговых центрах и при проведении массовых мероприятий, тактика действий в городских условиях. Также была затронута тема обмена опытом в сфере образовательных услуг. В Беларуси долгие годы действуют программы подготовки эмиратских полицейских, в связи с чем министр предложил дополнительно охватить такое направление, как обеспечение безопасности высших должностных лиц и особо важных свидетелей. Данная инициатива может быть реализована в том числе для женщин. Акцент сделан и на возможности обучения по следующим направлениям: охрана правопорядка в крупных торговых центрах и при проведении массовых мероприятий, тактика действий в городских условиях.





"Готовы оказать содействие в реализации проекта по строительству на территории Дубая тактического комплекса, аналогичного представленному на базе ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Предлагаем использовать белорусские материалы, привлечь к возведению объекта отечественные компании", - отметил глава белорусского ведомства.





Стоит отметить, что руководитель эмиратской делегации в ходе визита в Минск в июне 2026 года дал высокую оценку представленному спортивно-тактическому комплексу. Особо отмечено качество его исполнения и функциональные характеристики. В свою очередь начальник полиции Дубая подчеркнул: "Мы сотрудничаем с разными странами, но таких тесных взаимоотношений, эффективного взаимодействия, как с Беларусью, нет ни с кем. Вы - человек слова и дела, вместе с которым легко развивать любые проекты. Знайте, что полиция Дубая, МВД ОАЭ готовы оказать содействие в реализации любых белорусских инициатив".





По итогам встречи стороны обозначили перспективные направления совместной работы. Иван Кубраков поблагодарил коллегу за прием и выразил надежду, что достигнутые договоренности получат практическое продолжение. Глава МВД Беларуси также пригласил начальника полиции Дубая посетить Минск с ответным визитом.-0-





Фото МВД