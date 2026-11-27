В ходе заседания Алексей Труханов представил обширную презентацию исследовательского и инновационного потенциала научных организаций НАН Беларуси. Особое внимание он уделил перспективным направлениям для развития двустороннего сотрудничества, среди которых были выделены сельское хозяйство, пищевая промышленность, информационные технологии и биотехнологии.
По итогам переговоров достигнуты договоренности об активизации взаимодействия в сфере науки и технологий. Планируется, что стороны также проработают возможность организации конкурса совместных научно-технических проектов.
Сопредседателями комиссии выступили заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков и советник сопрезидентов Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортега Мурильо.-0-