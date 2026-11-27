



В ходе заседания Алексей Труханов представил обширную презентацию исследовательского и инновационного потенциала научных организаций НАН Беларуси. Особое внимание он уделил перспективным направлениям для развития двустороннего сотрудничества, среди которых были выделены сельское хозяйство, пищевая промышленность, информационные технологии и биотехнологии.





По итогам переговоров достигнуты договоренности об активизации взаимодействия в сфере науки и технологий. Планируется, что стороны также проработают возможность организации конкурса совместных научно-технических проектов.





Сопредседателями комиссии выступили заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков и советник сопрезидентов Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортега Мурильо.-0-

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Договоренности Беларуси и Никарагуа об активизации взаимодействия в сфере науки и технологий будут закреплены в готовящемся к подписанию соглашении между правительствами о сотрудничестве в области науки, технологий и инноваций. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук по итогам заседания белорусско-никарагуанской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в котором принял участие заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Алексей Труханов.