Беларусь и Мьянма обсудили направления сотрудничества в судебно-экспертной деятельности 

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межведомственная делегация Республики Союз Мьянма во главе с союзным министром в Канцелярии Президента Республики Союз Мьянма, советником Президента Республики Союз Мьянма по национальной безопасности Тин Аун Саном посетила Государственный комитет судебных экспертиз Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Госкомитета судебных экспертиз.Визит стал первым в истории белорусско-мьянманского взаимодействия в сфере судебно-экспертной деятельности и направлен на практическую реализацию положений Дорожной карты по развитию сотрудничества между Беларусью и Мьянмой на 2026-2028 годы.Межведомственная делегация встретилась с председателем Государственного комитета судебных экспертиз Алексеем Волковым. Стороны обсудили конкретные шаги по установлению сотрудничества и интересующие направления судебно-экспертной деятельности."Наши государства выстраивают крепкие двусторонние отношения, последовательно развивающиеся по широкому спектру направлений. Уверен, что взаимодействие в сфере судебно-экспертной деятельности органично дополнит сложившуюся повестку, способствуя тем самым реализации общего потенциала межгосударственного сотрудничества", - отметил Алексей Волков.Зарубежные гости ознакомились с практическими аспектами судебно-экспертной деятельности в Беларуси, посетили подразделения центрального аппарата, где были продемонстрированы технические возможности лабораторий, основные направления экспертной деятельности, а также практическое применение современного оборудования.Отдельный блок программы визита иностранной делегации посвятили вопросам подготовки кадров. Представители мьянманской стороны посетили Институт повышения квалификации и переподготовки кадров, где были представлены система подготовки судебных экспертов, современные образовательные подходы и наработки.Во время посещения предприятия "Белсудэкспертобеспечение" зарубежные гости ознакомились с деятельностью по разработке и производству специализированного оборудования, упаковочных материалов и программных продуктов для нужд судебно-экспертной деятельности.Коллеги из Мьянмы высоко оценили уровень организации визита, отметили его насыщенность, содержательность, а также ценность представленного опыта, выразив заинтересованность в дальнейшем укреплении профессиональных отношений.-0-