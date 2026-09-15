Беларусь и Колумбия намерены развивать сотрудничество в сфере здравоохранения 

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Колумбия намерены развивать отношения в сфере медицинского партнерства. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском отделении БелТПП.



Сегодня состоялась онлайн-конференция, посвященная взаимодействию двух стран в сфере здравоохранения. В фокусе внимания - анализ колумбийского рынка и презентация комплексных решений от белорусских производителей.



По итогам обзора колумбийского рынка здравоохранения белорусские эксперты представили перспективные направления сотрудничества: медицинская техника и мебель, фармацевтика, лабораторные системы, медпродукция нового поколения.



По итогам встречи стороны наметили конкретные шаги в реализации новых совместных проектов, был отмечен высокий потенциал и взаимная заинтересованность в расширении диалога.



Мероприятие прошло при поддержке Посольства Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла (по совместительству в Республике Колумбия). Организаторами выступили Минское отделение БелТПП и Торговая палата Боготы.-0-