15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Колумбия намерены развивать отношения в сфере медицинского партнерства. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском отделении БелТПП.
Сегодня состоялась онлайн-конференция, посвященная взаимодействию двух стран в сфере здравоохранения. В фокусе внимания - анализ колумбийского рынка и презентация комплексных решений от белорусских производителей.
По итогам обзора колумбийского рынка здравоохранения белорусские эксперты представили перспективные направления сотрудничества: медицинская техника и мебель, фармацевтика, лабораторные системы, медпродукция нового поколения.
По итогам встречи стороны наметили конкретные шаги в реализации новых совместных проектов, был отмечен высокий потенциал и взаимная заинтересованность в расширении диалога.
Мероприятие прошло при поддержке Посольства Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла (по совместительству в Республике Колумбия). Организаторами выступили Минское отделение БелТПП и Торговая палата Боготы.-0-
Общество
15 сентября 2026, 19:03
Беларусь и Колумбия намерены развивать сотрудничество в сфере здравоохранения
Фото Минского отделения БелТПП
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