Беларусь и Китай завершают согласование перечней совместных научно-технических проектов на 2027-2029 годы

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай завершают согласование перечней совместных научно-технических проектов по итогам конкурсов на 2027-2029 годы. Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Денис Коржицкий во время заседания Комиссии по научно-техническому сотрудничеству Белорусско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, которое прошло сегодня в Сиане, сообщает корреспондент БЕЛТА.



"Между ГКНТ и Министерством науки и технологий КНР налажена системная работа по развитию взаимодействия. Благодаря совместным усилиям наших ведомств за последние годы существенно расширено научно-техническое сотрудничество. Результаты, полученные в ходе реализации Годов сотрудничества Беларуси и Китая в области науки, технологий и инноваций, создали и создают еще более прочную основу для нашего дальнейшего успешного взаимодействия", - сказал Денис Коржицкий.



В этом году завершается выполнение 20 совместных научно-технических проектов. Также продолжается выполнение первых трех флагманских проектов. "Это новый формат взаимодействия, инициированный в целях дальнейшего углубления научно-технического и инновационного сотрудничества между Беларусью и КНР. Кроме того, в настоящее время завершается согласование перечней совместных проектов по итогам конкурсов научно-технических и флагманских проектов на 2027-2029 годы", - обозначил председатель ГКНТ.



Он также отметил сильную практико-ориентированность проведенных конкурсов: обе категории проектов направлены на реализацию коммерческого потенциала и перспектив практического внедрения результатов исследований, при этом приветствуется совместная подача заявок промышленными предприятиями.



"Приоритетными задачами на ближайшую перспективу должны стать дальнейшее углубление научно-технического и инновационного сотрудничества между Беларусью и КНР, активизация взаимного трансфера технологий и повышение эффективности внедрения результатов научно-технической деятельности по основным отраслям экономики. Этот тренд с сильным акцентом на практическое использование результатов совместной научно-технической деятельности, на их внедрение в экономики наших стран становится все более актуальным. Решения наших лидеров еще более усиливают эту задачу", - подчеркнул Денис Коржицкий.-0-