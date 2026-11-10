Беларусь и Китай расширяют авиасообщение





Суть изменений - в предоставлении каждой из сторон права определять не менее трех авиаперевозчиков для перевозки пассажиров и одного авиаперевозчика для перевозки грузов, а также предоставлении авиаперевозчикам права осуществлять авиаперевозки в Минск и Пекин и другие три города Беларуси и КНР на выбор. Кроме того, город Алматы (Казахстан) определяется в качестве промежуточного пункта при совершении авиаперевозок из Беларуси в КНР и обратно.-0-

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление, которое предусматривает заключение путем обмена нотами соглашения между правительствами Беларуси и КНР о внесении изменений в соглашение о воздушном сообщении от 17 января 1995 года. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.