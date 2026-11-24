24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай планируют с 1 января 2027 года выдавать только электронные разрешения на грузоперевозки по заявительному принципу без количественных ограничений. Вопрос в формате видеоконференции обсудили заместитель министра транспорта и коммуникаций Сергей Мацуков и главный исполнительный директор по безопасности, генеральный директор департамента транспортных услуг Министерства транспорта КНР Цай Туаньцзэ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.



Сергей Мацуков отметил, что реализация пилотного проекта по выдаче электронных разрешений перевозчикам обеих стран проводится с октября текущего года. "Успешное внедрение нового подхода позволит перейти к использованию только электронных разрешений. Подчеркну, что Китай является первой страной, с которой Беларусь проводит работу по переходу на электронные разрешения в сфере международных автоперевозок", - рассказал он



Использование цифровых технологий послужит повышению эффективности транспортных и контрольных операций при выполнении автомобильных перевозок.



Цай Туаньцзэ также отметил, что это важная позитивная инициатива, и китайская сторона готова в оперативном порядке решать все возникающие проблемы.-0-