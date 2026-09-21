Беларусь и Китай планируют совместно работать в сфере инноваций для машиностроения и авиационной отрасли

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание совместной лаборатории в рамках инициативы "Пояс и путь" обсудил первый заместитель председателя президиума НАН Беларуси Виталий Залесский в Чунцине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.



В центре внимания - вопросы развития высокотехнологичного двухстороннего партнерства. Стороны детально обсудили дорожную карту проекта и условия подачи заявки на профильный конкурс.



С белорусской стороны в проекте предполагается участие Физико-технического института, Объединенного института машиностроения, Института химии новых материалов и НПЦ по материаловедению, с китайской - Харбинского политехнического университета, Чунцинского научно-исследовательского института ХПУ и холдинга "Цзидянь".



Основная цель будущей лаборатории - инновационные разработки для машиностроения и авиационной отрасли. Ученые планируют сосредоточиться на повышении ресурса и конкурентоспособности сложных изделий: от насосного оборудования до редукторов и систем преобразования энергии.



"Участники встречи подтвердили, что у обеих сторон есть все необходимые ресурсы для реализации проектов в этих направлениях, в том числе научные и кадровые. В ближайшее время будет подготовлен пакет необходимых документов для участия в конкурсе на создание совместной лаборатории "Пояс и путь". Это станет важным шагом в углублении научно-технологического взаимодействия между Беларусью и Китаем", - отметили в пресс-службе.



На встрече присутствовали представители ключевых государственных, научных и промышленных структур - Департамента науки и технологий города Чунцин, Чунцинского машиностроительно-электротехнического холдинга (группы компаний) "Цзидянь", Чунцинского научно-исследовательского института Харбинского политехнического университета (ХПУ) и лабораторий Института электромеханической инженерии Харбинского политехнического университета.-0-