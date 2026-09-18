Беларусь и Китай намерены расширять сотрудничество по линии профсоюзов





Китайская делегация ознакомилась с экспозицией выставочного центра ФПБ, посвященной профсоюзному движению Беларуси. Стороны обсудили основные направления деятельности федерации и перспективы совместных проектов. Одной из тем переговоров стало развитие туристического обмена. ФПБ содействует развитию внутреннего туризма, модернизации инфраструктуры и обновлению материально-технической базы своих объектов. Возможности профсоюзного туроператора, как отмечалось на встрече, могут способствовать расширению сотрудничества с китайскими партнерами.





Стороны также выразили заинтересованность в развитии образовательных связей. В Международном университете "МИТСО" несколько лет действует Центр китайского языка и культуры. В августе здесь проходила летняя школа для студентов из Китая, а в сентябре девять представителей белорусского учреждения образования отправились на обучение в Пекин.





Кроме того, Юрий Сенько и Чжан Вэньчуань обсудили возможность проведения совместных спортивных и культурных мероприятий. "Вопросы народной дипломатии имеют очень важное значение, когда через тесное взаимодействие, в том числе по линии профсоюзного движения, мы можем развивать наше двустороннее сотрудничество. Сегодня мы обсудили вопросы туризма, образования, спортивных мероприятий. Безусловно, результаты договоренностей не заставят себя долго ждать", - отметил Юрий Сенько.

В свою очередь Чжан Вэньчуань подчеркнул близость ценностей двух народов и важность обмена опытом в защите интересов трудящихся и организации их отдыха. "Мы готовы принимать участие в разных мероприятиях, организованных профсоюзами Беларуси, и приглашать на такие мероприятия к себе представителей профсоюзов Беларуси. Уверен, мы будем надежными друзьями", - заявил посол. Он также выразил намерение и в дальнейшем поддерживать Беларусь на различных международных площадках. В свою очередь Чжан Вэньчуань подчеркнул близость ценностей двух народов и важность обмена опытом в защите интересов трудящихся и организации их отдыха. "Мы готовы принимать участие в разных мероприятиях, организованных профсоюзами Беларуси, и приглашать на такие мероприятия к себе представителей профсоюзов Беларуси. Уверен, мы будем надежными друзьями", - заявил посол. Он также выразил намерение и в дальнейшем поддерживать Беларусь на различных международных площадках.





Юрий Сенько поблагодарил китайскую делегацию за интерес к деятельности белорусских профсоюзов и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.-0-





Фото ФПБ

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие сотрудничества Беларуси и Китая в сфере туризма, образования, культуры и спорта обсудили председатель Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Юрий Сенько и Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Чжан Вэньчуань, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.