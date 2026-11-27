Такие договоренности достигнуты во время онлайн-встречи заместителя председателя Президиума НАН Беларуси Алексея Труханова с представителями Национального агентства исследований и инноваций Индонезии (BRIN). В ходе диалога были обсуждены перспективные направления развития сотрудничества между научными организациями двух стран и конкретные шаги по реализации подписанных договорных документов.
Алексей Труханов отметил, что Академия наук имеет давнюю и плодотворную историю взаимодействия с индонезийскими коллегами, в том числе с Индонезийским исследовательским институтом каучука и рядом индонезийских компаний. "Особый интерес для нас и наших индонезийских коллег представляют такие направления, как биотехнологии, материаловедение, морские исследования и обработка больших объемов данных", - подчеркнул он.
Заместитель председателя Президиума НАН также подчеркнул стратегическую важность региона Юго-Восточной Азии для развития международного научно-технического сотрудничества Академии наук. Состоявшаяся встреча подтвердила высокий уровень взаимопонимания и стремление к дальнейшему развитию двустороннего научно-технического сотрудничества между Беларусью и Индонезией.-0-