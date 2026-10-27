Беларусь и Грузия обсудили взаимодействие в фармацевтике и здравоохранении

На переговорах была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения.-0-

Фото посольства Беларуси в Грузии Фото посольства Беларуси в Грузии

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Тема доступа белорусской фармацевтической продукции на рынок Грузии была рассмотрена 27 октября на встрече посла Беларуси в Грузии Николая Рогащука с заместителем министра по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Теа Гиоргадзе, сообщает БЕЛТА.Как рассказали в белорусском внешнеполитическом ведомстве, на встрече стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-грузинского сотрудничества в сфере здравоохранения. "Речь шла в том числе о взаимодействии между двумя странами в фармацевтической отрасли и вопросах доступа белорусской фармацевтической продукции на рынок Грузии", - говорится в сообщении.