Беларусь и Грузия обсудили взаимодействие в фармацевтике и здравоохранении

Как рассказали в белорусском внешнеполитическом ведомстве, на встрече стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-грузинского сотрудничества в сфере здравоохранения. "Речь шла в том числе о взаимодействии между двумя странами в фармацевтической отрасли и вопросах доступа белорусской фармацевтической продукции на рынок Грузии", - говорится в сообщении.
На переговорах была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения.-0-
Фото посольства Беларуси в Грузии