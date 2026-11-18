18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В каких видах туризма могут развивать сотрудничество Беларусь и Еврейская автономная область, рассказали БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму.





В агентстве состоялась встреча с генеральным директором автономной некоммерческой организации "Центр развития туризма Еврейской автономной области" (ЕАО) Николаем Протасовым. Центр образован для поддержки и продвижения туристической отрасли в регионе, в том числе для создания новых туристических продуктов и маршрутов, повышения качества сервиса, привлечения инвестиций в регион и развитие туристической инфраструктуры по нацпроекту "Туризм и гостеприимство".





Главные точки притяжения ЕАО - столица региона Биробиджан, бальнеологический курорт Кульдур, заповедник "Бастак", горные пещеры и мемориальный музейный комплекс "Волочаевское сражение".





Директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский проинформировал о развитии туристической отрасли Беларуси. По его мнению, историко-культурный туризм мог бы представлять особый интерес для жителей Еврейской автономной области, включая путешествие по штетлам Беларуси (места еврейского наследия) и посещение мест памяти о жертвах холокоста.





Стороны также обменялись информацией о графике проведения и возможного совместного участия в конгрессно-выставочных мероприятиях в Беларуси и России.-0-