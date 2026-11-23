По словам Виктора Каранкевича, белорусская сторона готова рассмотреть любые встречные предложения о сотрудничестве. "Помимо уже запланированных мероприятий мы должны находить и реализовывать новые двусторонние проекты, соответствующие огромному потенциалу развития отношений между Беларусью и Омской областью", - подчеркнул он.-0- По словам Виктора Каранкевича, белорусская сторона готова рассмотреть любые встречные предложения о сотрудничестве. "Помимо уже запланированных мероприятий мы должны находить и реализовывать новые двусторонние проекты, соответствующие огромному потенциалу развития отношений между Беларусью и Омской областью", - подчеркнул он.-0-

Фото Николая Петрова Фото Николая Петрова

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова поучаствовать в строительстве аэропорта Омск-Федоровка, есть также интерес к сотрудничеству с Омской областью в сельском хозяйстве и нефтехимической сфере. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич во время встречи с губернатором Омской области России Виталием Хоценко, передает корреспондент БЕЛТА."В строительной сфере "Белстройцентр-холдинг" может подключиться к выполнению монтажных и электромонтажных работ, изготовлению металлоконструкций, трубопроводов на объектах по возведению аэропорта Омск-Федоровка", - сказал Виктор Каранкевич.Кроме того, прорабатываются направления сотрудничества в нефтехимической сфере, в том числе с омской группой компаний "Титан". Белорусская сторона готова расширить взаимовыгодное сотрудничество с Омской областью и в сельском хозяйстве, в том числе по обмену опытом в области развития новых технологий, используемых в агропромышленном комплексе. "Мы заинтересованы наращивать поставки продуктов питания. Также нацелены продолжать взаимодействие по подготовке специалистов сельскохозяйственного профиля в учреждениях высшего аграрного образования Беларуси по различным специальностям, которые будут востребованы в Омской области. Намерены развивать сотрудничество между высшими сельскохозяйственными учебными заведениями", - обозначил вице-премьер.