Беларусь готова делиться комплексными технологиями в сфере охраны материнства и детства - Минздрав 

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова делиться своими наработками и комплексными организационными технологиями в сфере охраны материнства и детства. Об этом заявила первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан на полях Всемирного саммита "Инвестиции в благополучие детей: путь к устойчивому и справедливому развитию во имя будущих поколений" в Самарканде (Узбекистан), сообщает БЕЛТА.



"Мы готовы делиться именно организационной технологией, начиная от системных приказов, нормативно-правовых актов, подготовки специалистов, закупки лекарственных препаратов, отечественных медицинских изделий, организационных подходов в лечении, реабилитации, диагностике детей", - отметила Елена Богдан.



Первый замминистра подробно остановилась на ключевых направлениях белорусской системы здравоохранения. В их числе - разноуровневая перинатальная технология оказания помощи матерям и детям, а также сеть центров раннего вмешательства. "В этом вопросе Беларусь не уникальна, фактически все страны мира сталкиваются сегодня с необходимостью ранней диагностики нарушений развития детей и максимально раннего вовлечения в социализацию таких детей и их семей", - пояснила Елена Богдан.



Созданная информационная система помогает родителям выявлять нарушения на ранних стадиях.



Значительных успехов республика достигла в лечении детских онкологических заболеваний. "На форуме прозвучало, что необходимо обеспечить 60% выживаемость. Беларусь сегодня преодолела рубеж в 85%. Мы производим ряд необходимых препаратов, развиваем генные и клеточные технологии, включая CAR-T терапию. Мы готовы предоставить коллегам весь цикл: от выявления болезни до реабилитации и наблюдения после", - подчеркнула первый замминистра.



Значительное внимание в Беларуси уделяется и психологическому благополучию подростков. "В стране выстроена система максимально ранней помощи несовершеннолетним, находящимся в кризисных ситуациях. Мы анализируем каждый случай парасуицида, чтобы вовремя подхватить ребенка, помочь ему найти свое место в жизни и понять, что у него есть будущее", - отметила она. Также актуальной темой остается проблема детского аутизма, решение которой требует комплексных подходов.



Говоря о перспективах, Елена Богдан отметила интерес Беларуси к международному опыту в сфере цифровизации здравоохранения. "Мы активно внедряем централизованную информационную систему и формируем личный кабинет пациента. Прежде чем широко презентовать его населению, мы должны наполнить его удобными и важными для сохранения здоровья сервисами", - пояснила она.



"Беларусь открыта к любым международным инициативам. Мы готовы учиться сами и предоставлять свои базы для обучения коллег из других стран", - заключила Елена Богдан.-0-