Беларусь доказала, что сельское хозяйство может служить драйвером развития экономики - аналитик

Эксперт отметила, что агропромышленный комплекс Беларуси из года в год демонстрирует значительные успехи. В подтверждение своих слов она обратила внимание, что в прошлом году экспорт продукции сельского хозяйства превысил $10 млрд, что стало рекордным показателем. В Минсельхозпроде не исключают, что по итогам этого года удастся превзойти и эту цифру. Таким образом, Беларусь не только полностью обеспечивает продовольствием внутренний рынок, но и зарабатывает на экспорте сельхозпродукции большие деньги. "Мы доказали, что сельское хозяйство может быть серьезным драйвером развития экономики. Так будет продолжаться и дальше", - уверена Юлия Абухович. Эксперт отметила, что агропромышленный комплекс Беларуси из года в год демонстрирует значительные успехи. В подтверждение своих слов она обратила внимание, что в прошлом году экспорт продукции сельского хозяйства превысил $10 млрд, что стало рекордным показателем. В Минсельхозпроде не исключают, что по итогам этого года удастся превзойти и эту цифру. Таким образом, Беларусь не только полностью обеспечивает продовольствием внутренний рынок, но и зарабатывает на экспорте сельхозпродукции большие деньги. "Мы доказали, что сельское хозяйство может быть серьезным драйвером развития экономики. Так будет продолжаться и дальше", - уверена Юлия Абухович.

Она также обратила внимание на поддержку, которую государство оказывает развитию сельскохозяйственной отрасли. Речь идет о предоставлении разного рода льгот, оказании помощи с закупкой минеральных удобрений, топлива, техники и других необходимых средств. Вместе с тем, как отмечал глава государства, необходимо серьезно подумать над тем, когда действительно нужно выделять средства из бюджета, а когда в этом нет необходимости.





"Как сказал Президент, от дотаций никто не будет отказываться. Это может быть точечное выделение денег, вложение инвестиций в развитие. Государство может помочь с приобретением техники, решить вопрос с удобрениями. Но руководителям сельхозпредприятий придется искоренить бесхозяйственность, укрепить технологическую дисциплину и продемонстрировать конкретные успехи", - считает Юлия Абухович.-0-

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь доказала, что сельское хозяйство может служить драйвером развития экономики. Такую точку зрения в проекте БЕЛТА "В теме" выразила экономический аналитик Юлия Абухович.