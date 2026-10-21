Беларусь демонстрирует высокие результаты в детской онкогематологии - директор РНПЦ 

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь демонстрирует высокие результаты в сфере детской онкогематологии и готова делиться опытом с коллегами из других стран. Об этом заявила директор Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии Анжелика Солнцева на полях всемирного саммита "Инвестиции в благополучие детей: путь к устойчивому и справедливому развитию во имя будущих поколений" в Самарканде (Узбекистан), сообщает БЕЛТА.



"Говоря о детской онкологии, необходимо сказать, что действительно актуальность обусловлена прежде всего тем, что, возвращая жизни детей, мы даем нашему государству и экономике людей с активной жизненной позицией, которые будут иметь более 50 лет активной жизни и приносить пользу нашему государству", - подчеркнула Анжелика Солнцева.



Она также отметила, что РНПЦ есть о чем рассказать и чем поделиться с зарубежными коллегами.



Директор центра привела статистические данные, подтверждающие лидерские позиции белорусской медицины. "На сегодняшний день наш центр занимает седьмое место в мировом рейтинге по индексу выживаемости при детском раке наиболее распространенного детского онкологического заболевания - острого лимфобластного лейкоза", - сказала она.



По словам Анжелики Солнцевой, общая пятилетняя выживаемость детей составляет более 85%, а по ряду нозологий (например, при остром лимфобластном лейкозе) этот показатель превышает 90%.



В РНПЦ активно развиваются новые направления и инновационные технологии. "Мы сейчас активно внедряем и развиваем метод CAR-T-терапии, ДНК-вакцинации. Работаем над созданием различных клеточных моделей по новым видам рецепторов CAR-T-терапии. Причем данные продукты могут применяться не только в области детской онкогематологии, но и при других заболеваниях, например, системной красной волчанке", - рассказала руководитель центра.



Она отметила, что хочет посмотреть, как налажен процесс обучения врачей в Узбекистане, а также как работают госпитальные школы. "Мы сейчас говорим не только об излечиваемости пациентов, но и о качестве жизни. Оно подразумевает любую среду, в том числе и социальную", - обозначила Анжелика Солнцева.-0-